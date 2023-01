Cuernavaca usará fuerza pública contra ambulantes en Palacio de Cortés

En los últimos días el delegado del Instituto de Antropología e Historia (INAH) en Morelos, Victor Hugo Valencia Varela dijo que el Palacio de Cortés estará muy próximo a reabrir sus puertas. Aunque la reapertura será de manera escalonada, se espera que el perímetro del Palacio de Cortés quede libre de vendedores ambulantes.

Ante esto, el secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura mencionó que será competencia de la Secretaría retirar a los vendedores que se instalen a las orillas del monumento histórico; incluso dijo que la malla metálica que limita el acceso al público será retirada, pero colocarán un delimitador, el cual ha dado inicio con la liberación de la Glorieta Pacheco de la parte frontal y de un costado de la calle Hidalgo.

“No podemos permitir que se instale nadie, no tenemos autorización nosotros para que alguien ocupe esa explanada para el ejercicio del comercio ambulante… Tendrán que ser retirados forzosamente, ahí no tendremos la oportunidad ni siquiera del diálogo, ahí no está permitido”, explicó De la Rosa Segura.

El funcionario señaló que en el único lugar donde hay conflicto con los vendedores, es en el área del restaurante de pollo frito, sin embargo, el municipio podrá retirarlos debido a que es una zona protegida por la federación.

De la Rosa Segura hizo hincapié en que el Ayuntamiento no está facultado para emitir permisos u autorizaciones de venta en la explanada del Palacio de Cortés, por lo que quiénes se establezcan en esa zona serán retirados de forma inmediata.

“No hay un permiso que se encuentre establecido en esa área, es federal, no tenemos competencia y tenemos que coadyuvar con las autoridades para efecto de retirarlos de inmediato”, explicó el funcionario.

Asimismo dijo que a petición del INAH, será la Guardia Nacional quién preservará el área perimetral del museo, y por su parte, solicitarán el apoyo de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) para coadyuvar en su protección.

Por último, De la Rosa Segura dijo que trabajarán en coordinación con el INAH Morelos para que el perímetro del Palacio de Cortés quede libre del comercio ambulante y con ello evitar que la imagen del monumento histórico y sus alrededores, como el Mercado de Plata, tengan una mejor vista para los turistas.







