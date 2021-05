Cuernavaca, al borde del colapso: Chacho Mátar

Jorge Mátar Vargas, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cuernavaca, reconoce que la contienda por la capital de Morelos se concentra efectivamente entre tres aspirantes: Jorge Argüelles Victorero (PES-Morena-PNA), José Luis Urióstegui (PAN-PSD) y Segio Estrada Cajigal (Fuerza por México); y si bien se sumaría a un acuerdo múltiple entre el resto de los candidatos para fortalecer una cuarta opción, ello iría en función de la estrategia del partido que lo ha postulado.



“Vamos por un resultado histórico en Cuernavaca”, señala el aspirante. “Los números que hoy tenemos no los había tenido el partido nunca, y si bien hoy hay que sumar con diferentes personajes y diferentes partidos; pero para poder generar un trabajo con quien esté al frente del municipio, la suma de talentos ayudaría a un mejor gobierno por Cuernavaca”.



Y mientras se decide cualquier cosa en el ajedrez político, Jorge Mátar, Chacho le dicen sus amigos, sigue haciendo una campaña que ha significado un crecimiento alto de su partido en Cuernavaca, una ciudad que reconoce al borde del estallido social.



“La gente quiere acciones inmediatas. La figura política está muy desgastada y eso es muy triste, porque a final de cuentas la política sirve. Pero la gente está molesta y decepcionada, ya por cualquier cosa te tapan una calle, cinco o diez personas bloquean el Paso Exprés. Las acciones que está tomando la sociedad hoy en Cuernavaca y el resto del estado son de llamar la atención y son focos rojos que, con todo respeto, el gobierno del estado no le ha dado la suficiente importancia”.



Mátar Vargas considera que debe analizarse la salida de Cuernavaca del Mando Coordinado, es urgente dotar de 50 patrullas adicionales mediante un esquema de arrendamiento financiero para lograr una mayor presencia en la ciudad. “Yo sí creo que Cuernavaca debe tener su propia policía”, pero concede que en la situación de emergencia actual, resulta indispensable el apoyo de las fuerzas federales.



Advierte que es necesario el diálogo con el gobierno estatal para rescatar a Cuernavaca y habrá de buscarlos: “si no es al gobernador, será con los secretarios de estado, pero necesitamos el diálogo”.



Advierte la imposibilidad de dotar de agua a todo Cuernavaca durante 24 horas los siete días de la semana. “El problema de SAPAC tiene que atenderse desde ahora, debe dejar de lucrarse con la necesidad de la gente… en las colonias el agua es lo primero que pide la gente”, y señala la urgencia de una reingeniería del SAPAC para mejorar sus procesos y sus servicios.



Y a la corrupción, advierte Mátar Vargas, hay que enfrentarla de raíz “porque pareciera que ya es un deporte municipal… la corrupción se termina con educación, con un buen ejemplo… se tiene que respetar la ley y que se atiendan y persigan los actos ilícitos que pudieran haber… como no se castigan, la gente lo ve como normal”.



Sobre el déficit de vivienda en Cuernavaca, Mátar Vargas reconoce que el desorden en la tenencia de la tierra y la corrupción en los ayuntamientos elevan mucho el costo de la construcción. “Hemos crecido de forma horizontal, cuando hoy deberíamos pensar en crecer de manera vertical, el tema de la mejora regulatoria tiene que ser puntual”. Queremos una ciudad inteligente, asegura, “debemos ver a urbanistas expertos… (porque) nos estamos acabando a Cuernavaca, el 85 por ciento de la tierra es ejidal o comunal, en parte la atracción de inversiones requiere seguridad en la tenencia de la tierra”. Y recalca la urgencia de buscar “que los jóvenes se quieran quedar aquí porque haya desarrollo, pero si no generamos nosotros las condiciones y empezamos con el tema de tenencia de la tierra” será complicado incentivar a los empresarios.



Reconoce que en las campañas ha imperado la propaganda negra. “No hay propuestas que los electores se puedan llevar, nosotros al menos pensamos que estamos haciendo una campaña diferente, firmando compromisos con la gente, cuantificando las necesidades y comunicando a la gente lo que se puede hacer como municipio y eficientizar lo que se ofrece de manera seria e inteligente”.



Para Mátar Vargas, la juventud es fundamental para el futuro de Cuernavaca. “Queremos hacer un Cuernavaca Valley, una especie de Silicon Valley porque hay muchos jóvenes con entusiasmo que quieren trabajar en su ciudad y mejorarla. Y hay quienes están viendo al pasado, es padre recordar aquella ciudad de hace 40 años, pero debemos mirar hacia adelante y ofrecer las oportunidades para el desarrollo de la juventud. Hoy tenemos que buscar una ciudad diferente”, asegura mientras propone explotar el turismo médico entre otros rubros que se tienen que explotar. “Aprendimos de la pandemia que debemos reinventarnos, diversificarnos y buscar otras alternativas para subsistir y generar utilidades que permitan salir con la operación de los negocios, igual que con las ciudades”.



Reconoce que Movimiento Ciudadano lo ha dejado sólo en muchos momentos, por lo que su campaña no ha tenido el perfil que han logrado otras del mismo partido en otras entidades.



Y sobre la estrategia política señala “no es subirnos a un tren de que no llegue tal persona. Es cuate, (Jorge) Argüelles. Si la gente vota por él, pues la buena chamba o la mala chamba la hizo su equipo de campaña y la gente es la que vota. Lo que tenemos que hacer (los candidatos) es ser profesionales, ser maduros y ser honestos con lo que todos queremos, que es una Cuernavaca padre, en la que podamos transitar y vivir… Eso es lo que tenemos que trabajar y hacer atractivo. Yo no sé cuántos candidatos podamos incluir en este proyecto que queremos, no importa quien gane, estar y poder colaborar porque creo que la suma de esfuerzos y voluntades haría que la administración próxima sea mucho mejor”.