Crisis e inseguridad ahogan a balnearios

En Morelos, los parques acuáticos han sufrido en los últimos años la baja demanda y se han enfrentado a otros problemas, como la inseguridad, que no abonan en su recuperación

Los empresarios de balnearios y parques acuáticos en Morelos coinciden en que la inseguridad que padece el estado, así como el deterioro de la infraestructura carretera, aunado a la crisis que enfrentan por la baja demanda tras el sismo de 2017 y la pandemia por Covid, afectan la imagen y el turismo local y nacional.

Víctor Manuel Castro Serrano, presidente de la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos, dijo que algunos turistas han señalado que las carreteras son peligrosas y están llenas de baches, lo que amenaza su seguridad.

“Hace falta atención y mantenimiento”, dijo y agregó que los topes también afectan mucho, pues tan solo en el tramo carretero entre el balneario Santa Isabel y Yautepec hay unos 25 sobre la carretera.

PELIGROS EN LAS CARRETERAS

Los balnearios rústicos y enclavados en la selva baja caducifolia de la sierra de Huautla tienen una belleza extraordinaria, pero para llegar a ellos se deben transitar caminos sinuosos de terracerías en donde ninguna autoridad de los gobiernos estatal o federal tienen contemplados programas carreteros y mucho menos la rehabilitación de éstas.

Un ejemplo de lo anterior es el entronque de la Autopista del Sol a Xicatlacotla, que es el paso a los balnearios rústicos Las Huertas y Los Manantiales, lugares con aguas sulfurosas de manantial.

El entronque, que pareciera clandestino y que dista mucho de serlo, es resultado de la lucha y negociaciones de los ejidatarios de estos pueblos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando se empezó la construcción de esta vía y que ganaron en 1990.

Los plantones de los ejidatarios de Xicatlacotla, Coaxitlán, Tehuixtla y Xoxocotla dieron frutos al autorizarse los accesos de entrada y salida sin costo a esta autopista para Xicatlacotla y Coaxitlán, y la salida a Tequesquitengo y Tehuixtla, la única que está formalmente construida.

La postura de ejidatarios fue firme hasta que se les convocó a establecer una mesa de acuerdos, que hasta la fecha no se han cumplido, pues ni la SCT ni el gobierno federal han iniciado la construcción de un paso digno para su pueblo Xicatlacotla y que afecta también a empresas ejidales y balnearios de la zona.

Otro punto que también ahuyenta al turismo debido al peligro que corren al transitar en las autopistas es el tramo de 62 kilómetros de la Siglo XXI, inaugurada en noviembre de 2018 al final del sexenio de Peña Nieto, una estrecha vía de escasos dos carriles de 3.5 metros cada uno.

En su paso por Morelos contempla cuatro entronques: Jantetelco, San Rafael, Jojutla y Xicatlacotla. La Autopista Siglo XXI registró daños por el sismo de septiembre de 2017, lo que retrasó la inauguración, pero la rehabilitación no fue completa pues aún está fracturada y con baches donde se han registrado múltiples accidentes, como la coalición entre dos camionetas el 23 de septiembre de 2020 cuando perdieron la vida tres personas.

Es decir, la inseguridad por la delincuencia que hasta el momento no ha atentado contra el turismo se ve rebasada por la omisión de las autoridades federales y estatales para tener en buen estado las carreteras: “No hemos tenido ataques a turistas o directamente que hayan afectado a alguno, no hemos sabido de asaltos o robos a visitantes en los balnearios”, precisó Castro Serrano.





LAS MANCHAS DEL CRIMEN

Asimismo, el representante del gremio reconoció que sí han sido víctimas de extorsiones; en algunos casos los empresarios reciben llamadas telefónicas en las que les piden depositar dinero.

“La situación se repite por temporadas y generalmente son números desconocidos que reportamos inmediatamente a Seguridad Pública; la mayoría de veces ha resultado que vienen de algún penal”.

A partir de las amenazas o extorsiones de las que han sido víctimas tomaron la decisión de reforzar su seguridad, especialmente algunos balnearios, hoteles y restaurantes de los municipios colindantes con Estado de México y Guerrero.

Roberto -persona que así pidió ser identificada y que está a cargo de un balneario pequeño en la zona oriente- dijo que el cobro de piso se ha agudizado en esta parte del estado, lo que generó el cierre de muchos negocios.

Sumado a ello, la inseguridad en carreteras provoca que la gente prefiera ya no venir a Morelos y opte por quedarse en sus casas o irse a otro lugar más seguro.

Por eso, ahora la gente renta un casa con alberca donde puedan quedarse a dormir sin exponerse a algún riesgo al regresar por la noche a su vivienda. A pesar de que en municipios de la región oriente han ocurrido hechos violentos, principalmente ataques armados en contra de personas en bares, restaurantes y algunos negocios, los balnearios no han registrado este tipo de actos; no obstante, sí se han presentado otras situaciones.

El 21 de agosto de 2022 tres personas, dos hombres y una mujer, resultaron lesionadas luego de que se registrara una riña en el interior del balneario Agua Hedionda, ubicado en Cuautla.

De acuerdo con el informe de la autoridad, la riña se inició cuando un sujeto había herido a otro hombre con arma blanca, lo que hizo que se solicitara el apoyo de elementos policiacos, ya que tras la agresión más personas intervinieron y buscaban agredir al atacante.

“Dicho altercado se registró fuera de las instalaciones, por lo que se dio aviso inmediatamente a las corporaciones correspondientes para otorgar la atención adecuada a los heridos y se brindaron facilidades a las autoridades para el operativo”, fue parte del comunicado que emitió el gobierno estatal en ese entonces.

Otro caso fue el ocurrido en el balneario Los Delfines, que se encuentra en el municipio de Yautepec, luego de que en enero del año pasado se informó que sus instalaciones fueron utilizadas por integrantes del crimen organizado para cometer actos de tortura e inhumaciones clandestinas para la desaparición de personas, quedando a resguardo de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos fue quien en colaboración con la Fiscalía Regional Oriente realizó una diligencia en el predio del balneario, sin que se tuvieran hallazgos positivos. El lugar estaba cerrado al público desde antes de la denuncia.

EL SISMO Y SUS AFECTACIONES

En septiembre de 2017 varios balnearios de Morelos cerraron sus puertas al público, ya que el sismo provocó que se desviara el flujo de los yacimientos de manantiales de agua, lo que afectó a Agua Hedionda, San Ramón, Palo Bolero, Apotla y Ojitos de Agua.

Los primeros tres ya reanudaron actividades, pero los últimos dos permanecen cerrados ante la caída en la demanda y los altos costos de operación. A estos cierres se sumaron el balneario Iguazú, que se recuperó de las afectaciones del sismo de 2017 pero sufrió nuevos daños por siniestro, y el San Nicolás, que ahora solo abre para eventos especiales en su salón Tardes de Mayo.

LAS OLAS DE LA PANDEMIA Y LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS

Por otra parte, los estragos que dejó la pandemia por Covid-19 aún afectan al sector, pues si bien la mayoría de los que se ubican en la región oriente del estado ya operan en su totalidad, la crisis económica, pero sobre todo la inseguridad y la violencia, son un problema que no han podido superar.

Francisco Arburúa, gerente de Los Limones, dijo que tras la contingencia sanitaria tuvieron que cerrar sus puertas: “A pesar de que no registramos ingresos no despedimos a nadie. Tras casi un año de cierre aquí seguimos, aun cuando nuestra recuperación ha sido muy lenta”.

Reconoció que la gente ha dejado de visitar los balnearios por la crisis económica que se vive no sólo en Morelos, sino en todo el país. Consideró, además, que el clima ha sido otro factor que ha mermado en la recuperación económica de los balnearios y centros o parques acuáticos:

“Siempre nos habíamos considerado un estado con el mejor clima, pero en los últimos años los fríos se empiezan a sentir más fuertes y a la gente no le gusta mucho el agua muy fría. En nuestro caso la disminución de visitantes bajó 70 por ciento”.

Arburúa reconoció que los problemas económicos que padecen las familias es la principal causa de que exista menor movilidad turística en la región, de ello que se han estado buscando estrategias que hagan atractivos a los balnearios, sin tener que gastar mucho dinero.

Finalmente, refirió que en el caso del tema de la seguridad han hecho lo conveniente, como invertir recursos en sus establecimientos para brindar la seguridad y tranquilidad a los visitantes, de tal forma que puedan regresar una y otra vez.





LOS FINES DE SEMANA LARGOS, UN SALVAVIDAS

El primer fin de semana largo del año les fue bien a los agremiados a la Asociación de Parque Acuáticos y Balnearios de Morelos (APABAM), informó su presidente Víctor Castro Serrano.

“Nos dio un respiro”, manifestó al considerar que este puente les dio la pauta para abrir la temporada, ya que empieza a llegar más turismo después de una larga pausa por la pandemia y ahorita se está reinventando y renovando el servicio.

Con un 40 por ciento de afluencia en este primer fin de semana largo, Castro Serrano precisó: “Sí nos sacó del bache donde estábamos, después de venir de la cuesta de enero, de estar gastando por las fiestas de diciembre; sin embargo, podemos decir que llegó gente aunque no tanta como la que se esperaba".

Asimismo, indicó que se captaron recursos para pagar a los proveedores y volverse a surtir de la materia prima y productos para las ventas de restaurante, souvenirs, entre otras cosas.

“Abrimos temporada para los balnearios. Ya empieza el calorcito aunque durante el fin de semana largo todavía hizo frío, pero ya se puede disfrutar. Y vienen más fines de semana largos. Se vienen eventos y se vienen muchas otras actividades que esperamos que la gente voltee a ver los balnearios de Morelos y vengan a nadar, ya que todos los balnearios de la APABAM abrirán sus puertas y permanecerán en servicio los 365 del año".

Finalmente, aseguró que no hay aumento en las tarifas de los balnearios, pues se mantienen las del año pasado como un plus de atracción (aunque no habrá descuentos) para dar seguridad y apoyo a la economía de los turistas.

Con información de Angelina Albarrán y Dulce Gaviña











