Trabajadores del Hospital General de Temixco se manifestaron afuera de las instalaciones para exigir el pago de sus salarios que no han recibido desde enero.

Señalan que en plena contingencia las autoridades no son capaces de garantizarles estabilidad laboral pues al día de hoy no tienen un contrato formal, situación que los hace vulnerables pues no tienen siquiera seguridad social.









