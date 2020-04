Continúan su labor los barrenderos

Cada mañana los vemos con normalidad como si formaran parte de la imagen urbana de Cuernavaca, como si su presencia no fuera más allá de la cotidianidad aún cuando visten esos chalecos fluorescentes, se ven ir y venir agitando sus escobas y recogiendo la basura.

Los trabajadores de limpia tanto de gobierno del estado como del municipio se levantan antes de que el sol comience a clarear y salen de sus hogares para recoger esa basura que con facilidad los ciudadanos arrojan en las calles del primer cuadro de la capital.

Ricardo y Ana forman parte de la cuadrilla asignada en esta zona por la Dirección de Aseo Urbano del Ayuntamiento de Cuernavaca, barren y barren sin parar desde las 6 de la mañana hasta las dos de la tarde cuyo turno será sustituido por otros más.

No puedo detenerme señorita, me falta mucho por eso vino mi compañera a ayudarme, contesta a la reportera que lo sigue buscando para escuchar su historia.

Termina de recoger la basura en la esquina de calle Rayón con calle Galeana, continúa su camino con la intención de no dejar una sola hola pegada en la calle.

Al preguntar quien les proporcionaba cubre bocas responde que "los tuve que comprar de mi bolsa".

Son más de las 9 de la mañana y Ana arrastra su bote de basura del otro lado de la acera de calle Galeana, sonríe discretamente mientras apoya a su compañero de cuadrilla, ésta es conformada por ocho en el Centro Histórico de Cuernavaca.

En Plaza de Armas se encuentra Guadalupe Cruz, Supervisor de la Dirección de Servicios Generales del gobierno del estado, que desde temprano riega las plantas de los maceteros laterales ubicados en la explanada.

Nuestra área le toca lavar la plaza, la he desinfectado con cloro y jabón de 5 a 8 de la mañana, luego venimos y regamos las plantas si es que hay agua y también fumigamos los días viernes antes de que comience a llegar gente.

Lamenta que la población siga saliendo de sus casas, pero reconoce que sí se recoge menos basura.

Nadie entiende hasta que le pasan las cosas a uno, yo tengo internada a mi mamá de 81 años de edad, no por Covid-19 aclaro, pero si la gente viera todo los muertos que están habiendo en el hospital de todo tipo de enfermedades yo creo que solo así dejarían de salir.

Son poco más de las 10 de la mañana cuando pasa una patrulla invitando a los ciudadanos a retirarse a su casa.

Molestos algunos dicen "no me puedo ir a mi casa sino trabajo no como".