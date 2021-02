Consejo de Xoxocotla se defiende

Luego de la protesta de la semana pasada, donde alrededor de 5 mil habitantes del municipio indígena de Xoxocotla, exigían la destitución del Consejo Municipal, el presidente del Consejo, Leonel Zeferino Díaz, rechazó cualquier tipo de confrontación. “Yo no me quise subir al ring y estar peleando con ellos. Estoy en la mejor disposición para que me hagan una auditoría, no tengo ningún problema, no ocultó nada, ni tengo por qué ocultarlo”.

Sugirió incluso que acudan al ministerio público quienes tengan que denunciar ese tipo de cosas, y que sea castigado quien tenga que ser castigado.

Sobre los acuerdos de compartir los activos y pasivos con el municipio de Puente de Ixtla, reconoció que se acordaron algunas cosas, para que les puedan dar parte de lo que les correspondan, pero recurrieron a interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, proceso que ésta en stand by, por la situación de la pandemia y no nos han resuelto ese asunto ni a favor ni en contra.

“Esperamos que esto sea a favor del Consejo municipal y se tenga que reflejar aún más las cosas con mucha transparencia” pero ese proceso lleva más de un año y está paralizado” dijo al reconocer que el nuevo municipio de Xoxocotla, sigue sin ley de ingresos, ya que como a la mayoría de municipios, no les fue aprobada la iniciativa del ley del año pasado y este año sigue igual. Y no les quedo otra más que alinearse a la ley de ingreso del 2019 del municipio de Puente de Ixtla que era al que pertenecían.

Rechazo que no se estén dando los servicios; “nos hemos preocupado por brindar los servicios públicos municipales y de conservar la paz y la seguridad de los ciudadanos de Xoxocotla” ya que cuando iniciaron no tenían ni definido el territorio, presupuesto, normatividad, ni beneficios de ninguna índole para la población y actualmente este escenario ha cambiado en beneficio de quienes aquí vivimos.