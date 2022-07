Condenan infiltración de funcionarios en proceso de Morena

Militantes fundadores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el 04 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Jojutla Morelos, protestan contra el proceso de elección de Consejeros Nacionales y Estatales que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de julio del presente año, exigen que se cancelen y advierten que de llevarse pedirán que se anulen.

Al dar a conocer que se está iniciando el proceso de elección de congresistas rumbo al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, cuya finalidad es la renovación de las dirigencia del partido en todos sus niveles, dijeron al destacar que este domingo es la elección de consejeros nacionales y estatales.

“Los que hemos luchado desde hace más de 30 años porque la izquierda tuviera cuerpo y voz, que fundamos y celebramos el registro de Morena, como la -Esperanza de México- sabíamos que al convertirnos en una verdadera y viva fuerza política, seriamos presa de infiltraciones, traiciones de aquellos que están acostumbrados al servilismo a cambio de migajas, de unas cuantas monedas o pequeñas rebanadas de poder. El movimiento está expuesto a arribistas, oportunistas, personas sin ética, sin mística de servicio, sin empatía y con unas ganas inmensas de llevar al país al punto donde esta antes del 2018, donde la corrupción lo era todo”.

Y agregan: “La indignación es incontenible, por ello los que confiamos y nos sentimos parte de esta 4ª Transformación, nos mostramos y presentamos contundentes y rebeldes en contra los advenedizos y simuladores de la democracia y la libertad; condenamos fuertemente la cínica actitud de diversos funcionarios públicos y reconocidos actores políticos contrarios a los principios básicos de Morena que haciendo ostentación de su poder económico y político ofrecen prevendas por un sufragio, con el único fin de controlar el interior del partido que tendrá la más alta prerrogativa de las próximas elecciones, poniendo en riesgo la esperanza del pueblo.

“No permitiremos este desaseado proceso de cambio de consejeros, exigimos la integración plenamente democrática de los órganos de dirección con una elección verdaderamente libre, auténtica y ajena a grupos o intereses de poder sin corporativismo de ninguna índole y en condiciones de libertad justicia e igualdad como lo marcan nuestros estatutos ( art: 2,3, y 42)”.

Desde el zócalo de Jojutla el llamado grupo de fundadores de Morena, exigen a la Comisión Nacional de Elecciones a que dé fiel cumplimiento a la convocatoria emitida el 16 de Junio del 2022, para la renovación de órganos internos donde garantiza la postulación de 200 mujeres y 200 hombres por distrito federal, dando un total de 400 registros y no 423 como tenemos en este 4° Distrito y dentro de los cuales podemos reconocer nombres de militantes activos de otros partidos como: Jorge Orihuela Pérez, hijo de Amado Orihuela Trejo, quien se encuentra en el padrón de militantes del PRI, por lo que carece de la condición de “Protagonista del cambio verdadero” necesaria para ser consejero de MORENA amén de ser detractores declarados de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otro ejemplo que citaron fue a Bernardo Pastrana Gómez reconocido militante del PAN quienes por ningún motivo pueden acreditar una trayectoria de lucha social y política a favor de la 4ª Transformación como lo exige la misma convocatoria, por lo que cuestionamos los criterios bajo los cuales fueron aceptadas las solicitudes de registro, como candidatos a consejeros.

A los servidores públicos, servidores de la nación, diputados, presidentes municipales y regidores, a todos ellos les hacemos un atento llamado a declinar sus registros en un acto de congruencia y atención al exhorto presidencial donde pide la no intervención del Gobierno en el proceso interno de MORENA porque, “Ya no hay partido de estado“, y si bien no es ilegal, si es inmoral, de no hacerlo quedaran ante la militancia como vulgares oportunistas.

Denunciaron que familias completas como la de Alejandro Peña Ojeda suplente del Diputado Local Arturo Pérez Flores y Dora Evelia Tovar Morales consejera Estatal de MORENA y Servidora de la Nación, donde todos los integrantes y hasta los familiares políticos se registraron para consejeros, son una clara muestra de nepotismo y ambición desmedida de poder político y económico de aquellos que encontraron en MORENA una forma de vivir.

“El próximo fin de semana se juega el futuro, no solo de un instituto político, sino de la esperanza de la transformación, los poderes facticos que añoran regresar por sus fueros con el espejismo del cambio, repitiendo viejos vicios heredados del PRI y del PRD atacan a MORENA y no lo vamos a permitir”.

Y aunque los participantes exigen que se cancelen y aseguraron que van a impugnar los resultados, convocaron a todas las mujeres y hombres libres de Morena a que asistan este 31 de julio a ejercer su derecho a elegir personas dignas y honestas que vivan los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo para dirigir el destino de nuestro partido, “defendamos la esperanza” porque solo el pueblo, puede salvar al pueblo.

En la mesa de la rueda de presa participaron, Roberto Melgar, Sergio Mendoza, Gabriela Luna, Leticia Fernández, María de Lourdes Salgado y Javier Orihuela, acompañados de otros militantes de Morena de los municipios del 04 distrito.

