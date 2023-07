Comisión Especial de Atención a Feminicidios trabaja a paso de tortuga

El diputado local, Alberto Sánchez Ortega aseguró que pronto especialistas de la Comisión Especial de Atención de Feminicidios estará entregando un informe, sin embargo, aún no tienen fecha.

En noviembre de 2022 se creó esta comisión especial, derivado de una serie de acontecimientos que se estaban suscitando en la entidad, como el asesinato de la diputada local Gabriela Marín, las discrepancias en las necropsias realizadas por las fiscalías de Morelos y Ciudad de México en el caso de Ariadna Fernanda "N" y el aumento de los casos de feminicidios.

Ocho meses después de que se creó esta comisión especial, aún no se rinde el primer informe, lo cual, el legislador lo atribuyó a lo complicado del tema, y que el Congreso Local no cuenta con atribuciones en materia de investigación.

"Hemos trabajado, hemos sido incorporados a unas mesas, hemos recibido información, no por escrito sino en mesas de trabajo y eso es lo que dificulta el poder entregar un informe final", expresó.

Sánchez Ortega refirió que es probable que antes de que inicie el tercer año de trabajo legislativo puedan rendir un informe.

La secrecía de la información no les permite avanzar como quisieran, y explicó que la Fiscalía General del Estado no puede compartir información sobre los casos que tratan, como el asesinato de la legisladora Gabriela Marín, ya que se entorpecería el proceso, e insistió que el Poder Legislativo no tiene facultades de investigar.

El diputado indicó que a raíz de la creación de la comisión especial surgieron diversas iniciativas que serán presentadas a partir del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo, con las cuales se busca tener un marco jurídico de actuación desde la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, en cuanto a temas de prevención de feminicidios.

