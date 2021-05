Comienza inmunización a embarazadas contra COVID-19

Pocas horas después de haber sido anunciado el registro para mujeres embarazadas que deseaban recibir la vacuna contra el Covid-19, Erika Téllez compartió que accedió a la plataforma para colocar sus datos y luego recibir un folio que este miércoles hizo efectivo en el puesto de vacunación del campus Chamilpa de la UAEM, en donde le dieron a conocer algunas de las reacciones que pudiera presentar al igual que el resto de la población.

“Ayer me registré luego que vi el anuncio y sólo me pidieron algunos datos personales en la plataforma y el número de semanas que tenía de embarazo, aquí en el módulo no me pidieron otro requisito más que llenar la hoja de consentimiento y me dijeron que podría presentar alguna reacción como mareo o vomito”, dijo Erika.

Con 33 años de edad y 7 meses de embarazo, cuenta que antes de tomar la decisión se informó en plataformas oficiales que le explicaban a detalle los estudios que se aplicaron en mujeres que cruzaban por un embarazo, lo cual le generó confianza por lo que acudió a protegerse.

Invitó a las mujeres a acudir a este tipo de herramientas de protección con el objetivo de que el producto nazca sano y ella tampoco pueda tener alguna complicación a causa de Covid-19.

El coordinador del Programa Nacional de Vacunación en Morelos, Miguel Ángel Van Dick Puga, respondió que en pocas horas fueron nueve las mujeres embarazadas las que se habían inoculado en alguno de los seis módulos instalados en la capital, mismas que podrán seguir acudiendo junto al grupo de población de 49 a 59 años de edad.

“Estamos determinando dejar un módulo permanente en Cuernavaca para las mujeres embarazadas de 18 a 50 años de edad que tengan al menos nueve semanas de gestación, en esta ocasión que se trata de la capital se está aplicando la vacuna Pfizer, pero cualquiera puede ser aplicada a las mujeres embarazadas porque el estudio que se hizo a nivel mundial en este grupo así lo permite”.

Quienes vivan en otro municipio deberán acudir cuando la jornada de vacunación llegue con el fin de evitar que se tengan que desplazar a otra localidad.

Módulo UAEM

El coordinador de Asistencia de la UAEM, Marcos Capistrán Sánchez, dijo que la velocidad con la que se avanza en el proceso de vacunación permite que cada día se aplican más de cuatro mil dosis de un total de 14 mil que le fueron encomendadas.

“El proceso es tan sistematizado que permite que atendamos rápido, tenemos 15 células de vacunación, tenemos 15 a un personal que toma signos y filtro, otras 15 o 20 de validación, otros 10 en registro y 10 médicos, y eso nos permite dar acceso a un promedio de 250 automovilistas en el circuito universitario que en números significan alrededor de 500 dosis por aplicar”.