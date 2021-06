Ciudadanos piden ayuda para resolver la problemática por desabasto de agua potable al Gobierno Federal

Vecinos de la colonia Satélite de Cuernavaca, informaron que acudieron al gobierno federal para solicitar ayuda por la constante falta de agua potable, la respuesta fue que la Comisión Federal de Electricidad(CFE) ya no volverá a cortar la energía eléctrica a los pozos, incluso que les mencionan que no existe esa facultad y dejar en el desamparo a los ciudadanos; la falta de agua en las colonias dijeron se debe probablemente a otras deficiencias de la administración del organismo pero es mentira dicen que por cortes de luz.

Un de las vecinas y habitante de la segunda sección Satélite de nombre Patricia Agüero Carrillo, comentó que luego de conformarse como un concejo ciudadano A.C. por motivo de que en esa colonia es frecuente la falta de agua.

Por ello, acudieron al gobierno federal, debido que ni el municipal ni el estatal, habían atendido sus quejas por la falta del servicio, derivado de la anterior, afirmó, entregaron su queja al ámbito federal, donde luego de exponer su inconformidad por los reiterados cortes a los pozos de agua, afectando especialmente a los ciudadanos por estas acciones de la Comisión Federal de Electricidad(CFE).

La respuesta fue que la deuda del SAPAC con el órgano descentralizado del gobierno de la república alcanza al momento una cifra de 248 millones, “y esta deuda es de aproximadamente de 15 años a la fecha, pero se nos vino agravando a nosotros como usuarios porque desconectan los pozos y nos dejan sin el vital líquido”.

Pero lo importante, destacaron los ciudadanos es que la promesa del gobierno federales es que ya no se volverán a desconectar los pozos, y la deuda se deberá pagar por quienes sean los responsables, pero los ciudadanos serán ya “intocables” por cuanto a los adeudos del SAPAC y la CFE.

Esto que calificaron como un logro para la colonia Satélite de Cuernavaca, lo es también para los ciudadanos en la capital del estado, expuso Patricia Agüero. Por lo tanto, la excusa de la autoridad municipal en el sentido de culpar a la CFE por la falta de agua, ya no será válida y puede ser por otra causa u omisión del organismo, pero no por el corte de energía eléctrica.

“Ya por la luz ya no será la causa para que falte el agua, la deuda allí esta no se ha pagado nada, por eso nosotros recurrimos a nuestro derecho del agua, porque los ciudadanos no debemos nada”.

Este acuerdo, explicó que fue un escrito al gobierno federal y el área de atención ciudadana, canalizó su queja a la CFE, y de esa manera les informaron los detalles, por lo tanto confían en el escrito recibido y aseguran que tendrán agua en sus domicilios.