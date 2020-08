Cierran calles por falta de agua

Este domingo al mediodía, vecinos de la unidad habitacional Morelos, de la colonia Flores Magón de Cuernavaca, donde habitan más de mil 200 familias, se manifestaron bloqueando por más de dos horas la glorieta de Plaza Galerías, en protesta por la falta de suministro de agua potable, los afectados dijeron padecer desde hace tres días a consecuencia de que el Sistema de Agua Potable de la ciudad (SAPAC) no pagó a la Comisión Federal de Electricidad la energía eléctrica y ésta suspendió el servicio en la bomba de agua que los abastecía del vital líquido. La presidenta del Consejo Ciudadano de la Unidad Habitacional, Laura Iturbe, expuso que son exactamente mil 237 familias las afectadas, y en muchas de ellas conviven personas de la tercera edad, que en momentos de pandemia requieren de mayor atención y el cumplimiento de las medidas sanitarias, mismas que no se pueden cumplir en lo más elemental, porque no tienen agua.

Junto los sus vecinos, la representante señaló que desde el jueves pasado dejaron de tener agua y al llamar por teléfono al SAPAC, para saber que es lo que pasaba, les indicaron que la Comisión Federal de Electricidad había cortado la energía eléctrica en el pozo y bomba que los abastecía, pero les aseguraron que de un momento a otro les sería restablecido el servició, lo que no se cumplió en esos tres días. Por ello se vieron obligados a salir a manifestarse bloqueando en un principio el acceso a la colonia Flores Magón y a la Unidad Habitacional, frente a Plaza galerías, recibiendo minutos después la información por parte de funcionarios de SAPAC, que ya habían reiniciado el servicio y que ya les iba a llegar el vital líquido, sin embargo, al verificarlo algunos de los vecinos en el tanque elevado que tienen, se dieron cuenta de que el agua "no llegaba".

Al reclamar de nueva cuenta al SAPAC, la mentira, fueron informados que "se habían equivocado y habían reconectado la bomba de abastecimiento de la colonia Ciudad Chapultepec, pero que ahora sí en unos momentos más se iba a restablecer el servicio", esto provocó que pasadas las 14:00 horas los vecinos inconformes para esa hora ya apostados en la glorieta de Plaza Galerías, obstaculizaban la vialidad en toda la zona.

Finalmente a las 14:15 horas los habitantes que se encontraban revisando el tanque elevado y el suministro en los departamentos de la Unidad Morelos, confirmaron que ya tenían agua y que el tanque ya se estaba llenando y los manifestantes, que en algún momento también expresaron su intensión de bloquear El Paso Exprés, se retiraron a sus hogares para realizar las labores de limpieza e higiene que por falta de agua no habían podido realizar, no sin dejar de señalar que ellos "pagan puntualmente su consumo de agua y no tienen la culpa de que el SAPAC no le pague a la CFE, porque se gastan el dinero en otras cosas".

Seguirán los cortes

El adeudo heredado por la actual administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), provocó que la paraestatal inicie la suspensión del servicio en varios pozos operados por el organismo, lo que ha afectado el suministro del líquido en diversas zonas de la ciudad, lo que ha producido bloqueos de vecinos de algunas colonias a vías de comunicación, reconoció el sistema operador.

En un comunicado, el SAPAC, informa que en repetidas ocasiones ha tenido un acercamiento con autoridades de la paraestatal con el fin de buscar acuerdos en torno al monto del adeudo histórico, rezago que proviene desde el corte del flujo a todos los pozos en octubre del 2018, circunstancia que se arrastra desde entonces, que apunta “desde el inicio de esta administración se han realizado los pagos puntuales y con oportunidad a la CFE, en beneficio de los usuarios y el desarrollo de Cuernavaca”.

Ante esta situación, asegura el documento, el SAPAC solicita la comprensión de la ciudadanía, ya que el personal redobla esfuerzos para garantizar el servicio, agradeciendo la confianza de los cuernavacenses y refrenda su compromiso de garantizar el suministro de agua potable mediante el uso de carros cisterna mientras se llega a un acuerdo con la CFE lo antes posible.





Con información de Susana Paredes