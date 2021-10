Choferes de transporte no respetan descuentos en Cuautla

Choferes del transporte público aseguran que sí aplican los descuentos del 50 por ciento para personas de la tercera edad y estudiantes, piden denunciar a los choferes que no apliquen los descuentos así como las medidas sanitarias correspondientes.

Algunos usuarios del transporte público, aseguran que en el transporte público no se están aplicando los descuentos del 50 por ciento para personas de la tercera edad y para estudiantes, a la par son choferes quienes aseguran que si los aplican sin embargo es la ciudadanía quien no presenta las acreditaciones correspondientes para poder recibir el beneficio.

“En el transporte no se respetan los descuentos, subieron la tarifa y los justo serpia que se apicara el descuento correspondiente pero a veces los choferes no son tan accesibles en ese sentido, ojalá se busque una manera de hacerlo verdaderamente obligatorio”.

Al respecto son choferes quienes siguen en la postura que si aplican los descuentos a las personas siempre y cuando presenten la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y los estudiantes viajen con uniformes.

“ Nos ha tocado personas que quieren que apliquemos descuentos a sus hijos en fin de semana o personas de dicen ser de la tercera edad pero que no portan la credencial, ojala la ciudadanía nos entienda y reconozca que nosotros también tenemos que hacer granes inversiones día con día para poder trabajar, no somos malas personas o no abusamos pero también somos un gremio que se ha visto afectado recientemente”.

Choferes solicitaron a la ciudadanía pedir los descuentos pero con la tarjeta del INAPAM correspondiente así como con los uniformes escolares, pues esa es la única garantía que pueden presentar para poder validar el descuento.

Además pidieron denunciar en sus bases a aquellos choferes que no cumplan con las medidas sanitarias correspondientes, pues esto ya es una obligación para los choferes.