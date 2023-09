CEN de Morena incluiría ocho aspirantes en la encuesta por la gubernatura

Luego de la selección vía consejo estatal de los cuatro primeros perfiles que se medirán en la encuesta para la designación del coordinador estatal de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Morelos, el dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, aclaró que aún falta el resultado de la encuesta de reconocimiento en la que participarán todos los inscritos, en el caso local, 31 personas, que “nos va a dar como resultado quienes son los perfiles más conocidos, los que tienen más posibilidad de ganar una encuesta” con lo que el listado local podría ampliarse por lo menos con dos perfiles bien valorados que no fueron considerados por el Consejo Estatal.

Lucy Meza y Juan Ángel Flores Bustamante advirtieron desde el mediodía del jueves que serían considerados por la Comisión de Elecciones del partido para estar en el listado final que será presentado este sábado. Por la mañana de este viernes, el dirigente nacional del partido recordó publicó en la red X un extracto de la conferencia de prensa en que explicó las reglas de los procesos para la selección de aspirantes en las nueve entidades que eligen gubernatura en el 2024. En el posteo advierte que la encuesta de conocimiento en la que participarán todos los aspirantes inscritos “es información que va a considerar la Comisión de Elecciones, porque la comisión de elecciones tiene como tarea definir los seis, siete u ocho perfiles máximo que irán a la encuesta final”.

Local Consejo Estatal de Morena designa a los cuatro que van en la encuesta

En el video de poco más de dos minutos, Delgado explica el procedimiento y ubica a “las propuestas que hagan los Consejos Estatales” como otro insumo de información, y subraya que se trata sólo de propuestas “porque la comisión de elecciones se ha propuesto como objetivo escuchar a los Consejos Estatales y hacerlos partícipes de este proceso, pero no quiere decir que si alguien no sale electo en el Consejo Estatal ya no tiene posibilidades de competir. De ninguna manera es así. si hay un perfil valioso que tiene posibilidad de ganar la encuesta. tengan por seguro que la Comisión de Elecciones lo va a incluir”.

Todas y todos los inscritos a los procesos internos que definirán a las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en las nueve entidades federativas, tienen la certeza de que van a participar en la encuesta de reconocimiento, sin excepción.



Les explico un poco más sobre… pic.twitter.com/zLsf3BxQ7n — Mario Delgado (@mario_delgado) September 29, 2023

Al respecto, tanto Lucy Meza como Juan Ángel Flores expresaron su confianza de ser incluidos por la Comisión, a pesar de haber sido marginados por el Consejo Estatal.

En paralelo, Tania Valentina Rodríguez, propuesta del Partido del Trabajo, PT para medirse con los cuadros de Morena, expuso que el acuerdo de coalición de izquierdas que incluiría al PT, Nueva Alianza y Verde Ecologista, incluye el que las propuestas de esos partidos sean también medidas en la encuesta para designar la coordinación estatal que se convertiría en la nominación a la gubernatura. Por lo que su nombre estará también incluido en el listado final. El mismo caso sería, en caso de consolidarse la suma de Nueva Alianza al frente oficialista, el del diputado Agustín Alonso, propuesta de ese partido a la nominación.

Los cuatro nombres se unirían probablemente, entonces a los de Rabindranath Salazar, Margarita González, Víctor Mercado y Sandra Anaya en caso de que la Comisión de Elecciones atendiera la propuesta completa del Consejo Estatal de Morena aprobada la noche del jueves.