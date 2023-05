Carta abierta a los Municipios de Xoxocotla, Jojutla y Gobierno del Estado de Morelos

Estimados señoras, señores y público en general:





En el pasado mes de junio de 2022 publiqué en El Sol de Cuernavaca una carta abierta acerca de una invasión a nuestro predio ubicado en la colonia Hermosa, a las afueras de Xoxocotla, Morelos, rumbo a Jojutla, el cual cuenta con escritura pública registrada y número catastral a nombre de Jesús Lozano Gutiérrez y estamos al corriente. Nosotros hemos sido dueños por más de 50 años y nunca habíamos tenido problema alguno, por lo cual estamos extrañados de esta situación.





En la invasión mencionada anteriormente, una empresa de bienes raíces en Cuernavaca decía que había otros dueños y estaban vendiendo lotes de manera ilegal. Debido a que frenaron las actividades de venta decidimos desistir de la denuncia que habíamos iniciado.





Una vez más otra empresa de bienes raíces está vendiendo lotes y empezó a construir sin nuestro consentimiento. La empresa se llama Bienes Raíces DASA ubicada en Jojutla, Morelos, con el teléfono de venta 77-7346-5296. También alegan existen otros dueños, lo cual no es correcto, pues no tienen escrituras. Estas personas solamente cuentan con cartas de compra-venta recientes del 2022 extrañamente notarizadas, las cuales creo son falsas, pues dudo que un notario se preste a esta situación. Cualquier notario checaría primero el registro de la propiedad y se daría cuenta que el terreno está registrado bajo el nombre de Jesús Lozano Gutiérrez y no de quien supuestamente les vendió a estas gentes. Además, una carta de compra venta aun notarizada no garantiza la posesión legal de una propiedad. Las escrituras sí lo son. Asimismo, para construir necesitan permiso de obras públicas, además de servicio de luz y agua y para obtenerlos una vez más necesitan mostrar escrituras. Igualmente dudo mucho que las autoridades correspondientes en el municipio se presten a esta situación.





Cuando nos dimos cuenta contacté a estas personas, pero hicieron caso omiso por lo cual pusimos una denuncia ante la Fiscalía la cual ha ido avanzando y tengo entendido han estado citando a varias personas. No doy nombres de momento para no afectar la investigación.

Agradecemos a las autoridades correspondiente por el progreso que se ha hecho y esperamos una pronta resolución para expulsar definitivamente a estos invasores.





Una vez más insto al público en general a no comprar o recuperar su dinero en caso de haber caído en el engaño de estos invasores, pues lo pueden perder.





Esta situación no debe ser permitida, pues además de ser ilegal afecta los derechos de las personas y rompe con la paz de la comunidad.





Cuando esto concluya nos reservamos el derecho de destruir todo lo que hayan edificado, pues tenemos planes junto con varios inversionistas de construir varios negocios que creo serán de mayor beneficio para la gente de Xoxocotla.





Invito a los medios y reporteros a seguir este caso. Sin más por el momento quedo de ustedes.





Carlos Lozano Amezcua

clozanomex@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/people/Invasi%C3%B3n-a-propiedad-en-Xoxocotla-Morelos/100088136208097/





*Responsable de la publicación: Carlos Lozano Amezcua*

