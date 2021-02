Carlos Casillas, el Jóven con VIH que busca legislar en Morelos

Carlos Casillas Batalla vive con VIH desde 2016. Como toda persona que se enfrenta a este diagnóstico, este joven morelense sintió entonces que la enfermedad le había arrebatado todas sus aspiraciones y oportunidades, pero el tiempo le demostraría lo contrario. A sus 27 años, Casillas está al frente de un grupo de jóvenes que buscan destruir los estigmas que siguen existiendo en torno al VIH y se ha convertido en el primer precandidato a legislador morelense abiertamente seropositivo.

“Al principio sí surgieron dudas en mí, sobre todo por la condición de VIH y que pudiera recibir comentarios negativos, pero hasta el momento, siendo público mi estatus de VIH, no he recibido ningún mal comentario, así que no he tenido ningún problema”, comenta Carlos, vía telefónica.

Esta semana, Carlos dio a conocer su registro como precandidato a diputado por el primer distrito electoral de Cuernavaca, cobijado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Para Casillas, se trata de una oportunidad de incidir en temas de salud para mejorar la calidad de vida no sólo de quienes viven con VIH o Sida, sino de toda la gente que se enfrenta todos los días a un tratamiento costoso dentro y fuera del sistema de salud pública, como las personas con diabetes o cáncer.

“Se puede aumentar el presupuesto de salud, sobre todo para la adquisición de medicamentos no sólo para VIH, sino enfermedades que requieren un tratamiento con un costo más elevado, como la diabetes o el cáncer. Hay ciertas cosas que se tienen que modificar y bastantes tareas que hacer”, afirma.

A principios de 2020, cuando los pacientes con VIH en varias partes del país sufrieron un retraso en la entrega de medicamentos, Carlos Casillas buscó ayudar al mayor número de afectados a través de la asociación de la que forma parte, la Red de Jóvenes Positivos Capítulo Morelos. Ese mismo año, Casillas recibió el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de Participación Ciudadana, en conjunto con la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Un año atrás, fue nominado al Premio Estatal de Derechos Humanos, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

“El revelar que soy parte de la comunidad LGBT no es que me traiga algún beneficio, pero intento dar a notar que somos iguales a las demás personas y podemos desempeñarnos en los mismos puestos, porque no somos diferentes: somos humanos, personas que trabajan día a día de una forma normal. Al igual que tener VIH, que no te limita a tener un trabajo, y se trata de mitigar esa discriminación que existe hacia las personas con VIH y LGBT”, dice Carlos.

Uno de los temas pendientes del Congreso ha sido aprobar la iniciativa de Ley de Identidad Sexogenérica, un proyecto legislativo que propone modificar legalmente el género de las personas transexuales, y que se traduciría en mejores oportunidades de desarrollo profesional para ellas, así como un mejor acceso al sistema de salud.

“Sería de muchísima ayuda para las personas trans que quieren cambiar sus documentos y no pueden, están frenados, así que tienen que recurrir a otros marcos legales o entidades donde ya está legalizado”.

Una vez iniciadas las precampañas al interior del partido, se espera que a principios de campaña éste realice una elección interna para determinar quién será el candidato final. Resulte electo o no, Carlos es optimista, “tal vez no quede, pero si no llego a quedar por lo menos ya hice una incidencia de que una persona con VIH y siendo parte de la población LGBT estuvo como candidato en Morelos”, concluye.