Carísima, la imagen del gobernador

Los gastos en publicidad por parte del Ejecutivo encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo son millonarios, pese a ello, la inversión no se ve reflejada en su imagen y prueba de ello es el penoso lugar 30 que ocupa en el ranking de gobernadores.

El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas refiere que el gobierno estatal ha priorizado el gasto en publicidad para favorecer la imagen del mandatario; para ello no sólo ha destinado grandes partidas de recursos a medios de comunicación local, sino también nacionales, la contratación de espectaculares, empresas de diseño, especialistas en imagen, servicios de audios e información y casas de producción de videos.

De acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Hacienda Estatal a las solicitudes de información hechas por dicho centro de investigación, de 2019 al 2021, han destinado 482 millones 98 mil 825, lo que representa 73 por ciento más de lo que se programó.

En 2019, el gasto de Comunicación Social del Ejecutivo fue de 279 millones de pesos, de los que se ejercieron 190 millones, mientras que en 2021 se programaron 95 millones de pesos, de los que se gastaron 153. En tres años se programaron 279 millones y ejercieron poco más de 482 millones de pesos.

En lo que va de 2022 el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha gastado 45 millones 714 mil 445 pesos; si bien algunos proveedores ya no están en la lista, sigue habiendo un gasto alto en publicidad en diversos medios de comunicación, en empresas de logística, de diseño y en contratación de personas físicas.

De 2019 a lo que va de este año ha ejercido poco más de 527 millones de pesos. Para Morelos Rinde Cuentas al comparar los gastos en comunicación social de los tres primeros años de gobierno de Cuauhtémoc Blanco solo la inversión en obra educativa supera el gasto en publicidad, con una inversión de 693 millones de pesos; la inversión pública en obras de cultura y sitios históricos representa 13 por ciento del gasto en publicidad y la inversión en obra deportiva representa el 5 por ciento del gasto en publicidad.

Popularidad, por los suelos

Tal parece que este gasto millonario no le funciona positivamente al titular del Ejecutivo, ya que, de acuerdo con el Ranking de Gobernadores de México, al 14 de junio de 2022, Cuauhtémoc Blanco ocupaba el lugar número 30, con una aprobación del 32 por ciento; le sigue con el lugar 31 el gobernador del Estado de México Alfredo de Mazo; y en último lugar David Monreal Ávila, de Zacatecas.

En cuanto el ranking de desempeño, el mandatario de Morelos ocupa el lugar 29, con una aprobación de 28 por ciento; en el ranking de honestidad ocupa el lugar 27, con una aprobación del 25 por ciento.

Congreso Local debe de revisar gastos

Roberto Salinas, director general de Morelos Rinde Cuentas, comentó que han revisado el presupuesto del Ejecutivo estatal, identificando que está gastado más de lo que ha programado en comunicación social y publicidad, hasta en un 70 por ciento.

“Esto es una mala práctica, gastar más de lo que programas, pero por otro lado habrá que revisar en qué se está gastando porque estos recursos se podrían estar utilizando para otros tipos de gastos, para programas sociales, para infraestructura, para mejorar el desarrollo, para la seguridad pública”, expresó.

Indicó que es dinero que no tiene una repercusión positiva de manera social y económica en el estado.

Asimismo, Roberto Salinas, codirector de Morelos Rinde Cuentas, comentó que han detectado empresas que les parece dudoso lo que están cobrando y facturando, algunas otras que podrían omitirse, porque no contribuyen a fortalecer el desarrollo del estado; sin embargo, se necesita mayor transparencia de información.

Para Morelos Rinde Cuentas desde el Congreso del Estado debería de revisarse estos gastos; “es desafortunado que no aprueben el presupuesto, que no lo discutan, que no lo modifiquen, por ahí hay una fuente para atender otros programas sociales o desarrollo económico que pudieran utilizarse con esos recursos”.