Cancelan la exposición de la Sábana Santa en Cuernavaca

La diócesis de Cuernavaca anunció que debido a un percance con la camioneta que trasladaba la Sábana Santa, la exposición no podrá llegar a la capital morelense.

Por la tarde del 18 de mayo parte de los organizadores y quienes resguardan la exposición notificaron a la diócesis de Cuernavaca que habría un cambio de hora de la exposición, sin embargo, por la mañana de este 19 de mayo se anunció la cancelación de la misma.

A través de un comunicado de la diócesis capitalina se lee que esto se debe a un incidente en el medio de transporte por lo que se encuentran imposibilitados para concluir el trayecto.

"Desafortunadamente por causas ajenas a nosotros, no sé podrá realizar este evento; lamentamos los inconvenientes que les llegamos a ocasionar en sus actividades y les agradecemos informa su comprensión", explicó la diócesis.

Creyentes esperaban la llegada de La Sábana Santa

La señora Carmen Gutiérrez habitante de Teopanzolco de la capital morelense acudió desde temprana hora para ser de las primeras personas en ver la exposición de La Sábana Santa.

"Ya me imagino la cola y las filas que va a haber de gente porque todos la quieren ver, pero sorpresa, me meto a catedral y veo todo vacío, me dio hasta miedo", explicó.

La exposición se tenía prevista para empezar a las 10:00 horas, sin embargo, esto no ocurrió así.

La Sábana fue traída desde Turín, Italia, proveniente del Instituto Othonia, un centro de investigación italiano que busca difundir los conocimientos de este tipo de reliquias, así como su preservación y conservación.

La señora Carmen Gutiérrez habitante de Teopanzolco, acudió desde temprana hora para ser de las primeras personas en ver la exposición de La Sábana Santa

Mientras tanto, a los fieles creyentes se les informó alrededor de las 11:00 horas que el evento sería cancelado, y debido a la espera decidieron retirarse de la catedral.

"Nos hubieran avisado que se pospuso, o algo, o que no llegó, todavía me dijeron que venía en camino, pero no... Venía muy ilusionada porque es algo sagrado que nos han inculcado", mencionó.

La señora Carmen reiteró que aunque se tratase de una réplica, su fe la mantenía ilusionada para verla.









