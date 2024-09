Buscadoras del Sur visibilizan a desaparecidos en Puente de Ixtla

El colectivo Buscadoras del Sur de Morelos realizó una jornada de visibilización de víctimas de desaparición forzada en el municipio de Puente de Ixtla. En busca de apoyo e información, colocaron tendederos, fotografías y fichas oficiales de búsqueda en puntos estratégicos como el zócalo, postes, negocios y calles.

Jael Jacobo Lugo, vocera del colectivo, agradeció a los espacios que les permiten poner sus carteles, ya que sólo recuperar a sus “tesoreros vivos o muertos”.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“El día de hoy nos tocó estar en Puente de Ixtla Morelos, visibilizando los rostros de nuestros familiares y arropando a las familias que aún no están que no están en algún colectivo y que no se han acercado con nosotros o ningún otro grupo de familias de desaparecidos, para que iniciemos juntos y en forma colectiva la búsqueda”.

Y agrego: “El próximo primero de noviembre cumplimos un año de andar caminando en el sur de Morelos, iniciamos seis familias hoy el colectivo arropa 72 familias en su mayoría son de la zona sur", reconoce que son más de Puente de Ixtla y Zacatepec donde hay más registro de desapariciones.

¡Un logro más! Localizan tres personas con vida

Desde el 30 de agosto cuando marcharon en Tlaquiltenango para conmemorar el Día Internacional contra la desaparición forzada, el Buscadoras del Sur logró localizar a dos personas con vida, así como, otros hallazgos en fosas clandestinas.

LEE: En noviembre se reabrirán fosas del panteón de Jojutla

“Están funcionando mucho estas actividades porque logramos que nos den información, los animamos a que, si saben de algún caso de desaparecido de alguna fosa clandestina", comentó la vocera.

Su trabajo en colaboración con Semefo permitió que dos cuerpos fueran reconocidos, uno regresará a Veracruz con su familia y el otro a Chihuahua.

Además, un joven que se acercó al colectivo pudo regresar con su familia en Cuernavaca, al recibir el apoyo de las buscadoras. El joven estaba reportado como desaparecido desde hace año y medio, tenía 15 años cuando desapareció, y lograron contactar a su familia quien ya lo recibió.





Nosotras no buscamos justicia, no buscamos culpables, solo buscamos a los nuestros hermanos, hermanas, hijos, esposos, esposas o familiares

Buscadoras del Sur