Colectivo Buscadoras del Sur hallan a cuerpos de personas desaparecidas

A pesar de la falta de apoyo y recursos, la colectiva "Buscadoras del Sur de Morelos" logró este 2024 localizar los cuerpos de al menos dos personas desaparecidas. Uno de estos dos casos es el de Víctor Manuel Vázquez Salgado, quien desapareció en Zacatepec el 26 de octubre de 2023.

La última vez que Víctor Manuel Vázquez Salgado fue visto con vida vestía una playera lisa negra y pantalón azul. Entre sus características, se señaló una cicatriz en el abdomen hasta la ingle por una cirugía.

A través de sus redes sociales, la colectiva "Buscadoras del Sur de Morelos" publicó lo siguiente con respecto al hallazgo de Víctor Manuel Vázquez Salgado:

"Nuevamente, hace unos días acudimos a SEMEFO en búsqueda de los nuestros y, como ya lo saben, nos dejamos llevar por quien nuestro corazón cree que necesita nuestra ayuda. Entonces, en la búsqueda de nuestros tesoros, nos dimos cuenta de que estaba ahí un cuerpo sin reconocer, y sin esperar más, nos dimos a la tarea de buscar quién era él y encontrar a sus familiares. Al llegar a casa e investigar, supusimos que el nombre de los restos que habíamos visto era de quien en vida se llamó Víctor Manuel Vázquez Salgado, por lo que decidimos hacer una ficha de búsqueda colectiva para que su familia se comunicara con nosotras, y así fue. Al siguiente día, nos contactaron, y con todo el dolor de nuestro corazón, les dijimos dónde estaba Víctor. Hoy ya regresó con su familia, ya está descansando en un lugar digno, y a donde su familia sabrá que está en paz. Vuela alto, Víctor, vuela, porque ya eres libre de tanta maldad; vuela tomado de la mano de Dios y recorre todo su reino".

Aidé García Castro agradeció a todas las integrantes de esta colectiva: "Dios las bendiga siempre, y así como me ayudaron a encontrar a mi esposo, muy pronto Dios las dirija a encontrar a sus seres amados. Mil gracias. Sentí horrible cuando me dieron la noticia, y gracias a Dios y a ustedes, no fue en la fosa común. Ya podrá gozar del reino de Dios, lejos de tanta maldad".

En junio, este colectivo también ayudó a que el cuerpo de un joven que se localizó en Zacatepec, regresara con su familia que es de Nayarit.