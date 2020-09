Busca Tlayacapan consensos ante el problema de gasera

Autoridades de Tlayacapan y habitantes de la comunidad de Las Vivianas iniciarán mesas de trabajo para atender la problemática sobre construcción de una gasera, informó la alcaldesa Carmen Pochotitla.

Luego de la manifestación que realizaron los habitantes de dicha colonia en contra de autoridades municipales, al acusar que ellos han permitido la construcción de la gasera en esa zona, en donde hay viviendas y un jardín de niños, las autoridades manifestaron que se acordó iniciar mesas de trabajo para buscar solución al conflicto.

En diciembre habrá termoeléctrica de Huexca

La edil manifestó que desde el inicio de las obras de la gasera, ella acudió a la comunidad en donde refirió que los habitantes buscarían iniciar un proceso, para que no se permitirá que la obra siguiera, en tanto ella dijo que mientras ellos no presentarán permisos estatales, no se les iba a permitir el funcionamiento, por lo que hasta la fecha dijo que no se ha entregado.

Dijo que hasta el momento el ayuntamiento no ha otorgado una licencia de funcionamiento, a pesar de que la empresa cuenta con todos los requisitos otorgados por el gobierno estatal y federal.







Suscríbete gratis al Newsletter aquí