Bisnieto de Emiliano Zapata busca llegar al Congreso Estatal

A sus 24 años de edad Adonai Flores Lara, uno de los bisnietos del General Emiliano Zapata Salazar busca ocupar una curul en el Congreso del estado, pero su forma no es la convencional, asume, pues él no es abanderado de ningún partido político, tampoco es candidato independiente, sino más bien le apuesta a que sus simpatizantes escriban su nombre en la boleta y de esa manera ganar en el distrito 1 con cabecera en Cuernavaca.

Hacer cumplir la Constitución que consagra el “derecho de votar y ser votado”, prefiere no deberle la candidatura a ningún partido político “sino al pueblo”, ese al que defendió el Caudillo del Sur y sean ellos quienes lo elijan el próximo 6 de junio.

“Mi estrategia es contar con el apoyo del pueblo, todo ciudadano tenemos el derecho de votar y ser votado, yo le estoy apostando todo al recuadro en blanco, confiando en que la gente quiera un cambio real y no el que siempre nos prometen y nunca ha llegado”.

Su intención, sostiene en compañía de pobladores de Ocotepec frente la estatura de Emiliano Zapata ubicada sobre la autopista México-Cuernavaca ubicada a la altura de la colonia Vicente Guerrero es seguir la lucha de sus antepasados y la cual no ha sido realmente retomado por ningún político.

“Preservar los usos y costumbres de los pueblos, soy originario de Santa María Ahuacatitlán, yo si soy de aquí. Yo no traigo dinero, no traigo recursos todo lo estoy haciendo con el sudor mío de mi bolsa, del apoyo de mis amistades que me dicen mira amigo te presto 500 pesos, nada es del gobierno todo es propio me está costando mucho, pero quiero llegar para defender a mi pueblo”.

De profesión Ingeniero Civil exhorta a quienes así lo decidan “al final de la boleta vendrá un recuadro que dice se deseas votar por algún candidato no registrado escriba aquí a su nombre”.

Flores Lara, no es el único que en México ha buscado alcanzar un puesto de elección popular bajo el método de escribir el nombre en “el recuadro blanco”, se han conocido nombres como el de Carlos Herrera Hernández, que busca gobernar San Cristóbal de las Casas en Chiapas; incluso en 2005 el “Doctor Simi” hablaba de esta intención.