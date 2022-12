Ayuntamiento impugnará fallo del TEEM a favor de regidora

La administración encabezada por José Luis Urióstegui Salgado, impugnará los criterios que consideren que no están dentro de la ley o apegados a la misma, esto con motivo de lo determinado por el Tribunal Estatal Electoral de Morelos (TEEM) que consideró restituir a la regidora Patricia Torres, su derecho a la seguridad social, así como sus prestaciones.

Con respecto al acuerdo que el TEEM emitió a favor de la regidora de Cuernavaca con licencia Patricia Torres para restituir su derecho a la seguridad social, así como sus prestaciones, el edil capitalino dijo que este es un tema ambivalente, ya que el acuerdo concede la razón completa en algunos aspectos.

Por ello, la administración encabezada Urióstegui Salgado, impugnará los criterios que consideren que no están dentro de la ley o apegados a la misma, pues la resolución emitida por el TEEM se basa en la incapacidad física que sufrió la regidora con la caída del Paseo Ribereño el pasado 07 de junio del 2022.

"Es un tema que tiene ambivalencias, de un lado la ponente le concede la razón completa en algunos aspectos, parcialmente en otras y hay un voto en particular de una magistrada, nosotros tenemos la obligación de revisar integralmente la resolución e impugnar los criterios que consideremos que no están apegados a la ley, desde luego es lamentable que la compañera Paty Torres haya tenido consecuencias como esas en el accidente y que esto le haya impedido laborar, que es en donde se basa el punto de la resolución", explicó el alcalde.

Urióstegui Salgado mencionó que no se conocen los alcances del acuerdo, puesto que en el escrito inicial la regidora solicitó que todas las prerrogativas le sean entregadas; sin embargo, el alcalde explicó que hay prerrogativas que no van ligadas a una percepción personal, sino al ejercicio del cargo que ella no ha realizado, sino su suplente (Ximena Román).

Asimismo explicó que en el caso de los sueldos caídos, no se pagarán, puesto que cuando la regidora solicitó la separación del cargo fue sin goce de sueldo, así como la restitución del derecho a la seguridad social; en éste último punto el alcalde fue específico en que ellos como miembros del cabildo no están sujetos a prestaciones de seguridad social, sin embargo cuentan con un convenio con el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

"Son temas que se tienen que ajustar, habremos de pedir la opinión de la sala regional… Es un criterio novedoso ya que quienes integramos el cabildo somos considerados patrones y no estamos sujetos a prestaciones de seguridad social como el ISSSTE… Prestamos nuestro servicio a la ciudad y no tenemos esa garantía, ni siquiera el servicio de gastos médicos", dijo Urióstegui Salgado.

El ayuntamiento solicitará al TEEM que determine si los cabildos deberían tener derecho a esta prestación o no, por ello el alcalde explicó que presentarán una impugnación.

Por último el alcalde hizo hincapié en que la regidora había pedido licencia sin goce de sueldo, sin embargo podrá regresar a funciones en cuanto ella lo desee, siempre y cuando presente un escrito que determine esta acción y que su suplente deje de ejercer funciones.







