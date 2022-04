Ayuntamiento de Cuernavaca entrega regalos a niñas y niños

En el ayuntamiento de Cuernavaca desde temprano las autoridades del municipio llevaron a cabo la entrega de regalos, dulces y un festival que va a durar varias horas, todo con el propósito de que los reyes del hogar tengan y disfruten el 30 de abril como desde hace dos años no lo hacían. En plazas y lugares públicos es común ver a los menores bañaditos y peinados para festejar su día.

Sobre todo, en las plazas las autoridades organizaron entrega de regalos y festivales por la tarde.

En Cuernavaca el alcalde José Luis Urióstegui comentó que este día estarán abiertas las oficinas del ayuntamiento para que los niños acudan y se diviertan con distintas actividades, regularmente las oficinas asisten adultos, pero este día será ocupado para diversión de las niñas y niños.

El Sistema DIF Municipal por eso, decidió hacer algo distinto, tomando en cuenta a las niñas y niños que viven en el centro de la ciudad y colonias aledañas, (que en muchas ocasiones no son atendidos), ofreciéndoles una mañana de diversión máxima donde las carcajadas y risas no se hicieron esperar, pasando un rato de convivencia no solo con las autoridades municipales, sino también con sus personajes favoritos que se hicieron presentes este día, como Cenicienta, Capitán América, payasos y hasta luchadores.

En eventos y festivales predominó la entrega de pelotas; estas fueron repartidas sobre todo por actores políticos y gobiernos municipales, por parte del ejecutivo estatal se hizo entrega de juguetes en el municipio de Temixco. Algunos invitaron a las niñas y niños al cine. Representaciones con obras de teatro, y festivales de música.





