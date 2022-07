Ayuntamiento dispuesto a capacitar a personal en perspectiva de género

Tras la detención de diferentes miembros de colectivos feministas el pasado 14 de abril en la glorieta de la Paloma de la Paz, las feministas solicitaron al alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, que ofreciera una disculpa pública y acepte que los colectivos impartieran capacitaciones y talleres en temas de equidad de género, así como la dignificación en el acto de aprehensión policial.

En los días siguientes el alcalde ofreció una disculpa pública y aceptó que el colectivo impartiera los talleres, pero hasta la fecha éstos no han sido llevados a cabo, por lo que Urióstegui se pronunció al respecto reconociendo que las peticiones se habían atendido en tiempo y forma, y los policías serían los primeros en recibir dichos cursos; sin embargo, pese a que las capacitaciones ya estaban organizadas y los policías listos para recibirlas: "No hay recursos".

Si bien se había entendido que los cursos serían gratuitos, el edil explicó que no pueden cubrir los costos de los mismos, “no van a ser gratuitos y no estamos en condiciones de cubrirlas; nosotros consideramos que debe de haber una retribución por el tiempo que destinen pero no hemos encontrado coincidencia en el monto, entonces eso nos ha detenido”.

Otro de los puntos a destacar es que el colectivo ha solicitado que la capacitación sea permanente durante la administración, esto debido a que son diferentes grupos los que tendrían que recibirla, “sería ir organizando grupos de 50 personas y así hasta completar toda la corporación”, señaló el edil.

Asimismo, José Luis Urióstegui Salgado hizo hincapié en que los miembros de la administración se han estado capacitando en estos ámbitos pues cuentan con especialistas en la materia, e incluso desde el Instituto de la Mujer de Cuernavaca y el área de Diversidad Sexual, se ha estado buscando sensibilizar a las trabajadoras del Ayuntamiento en cuanto al lenguaje de género.

Reconoció que esta petición por parte de los colectivos no simboliza una “plaza en el Ayuntamiento”, pues comprende que buscan una retribución por el tiempo y conocimientos empleados, así como una mayor profundidad y un ángulo que pueda constar a ellas como expertas en la materia.

“Si hoy no estamos tomando el curso es por una cuestión económica, no por falta de voluntad”, concluyó el alcalde.

➡️ Recibe la mejor información semanal a través del Newsletter

Únete a nuestro canal de YouTube

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Local