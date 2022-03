Austeridad y burocracia extinguen a la ciencia

Brenda Valderrama estudio la licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica básica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde muy joven se ha dedicado a la investigación científica; sin embargo, cada día son menos las personas que se dedican a ello, principalmente por la falta de apoyo y de recursos.

Se dice que después de la Ciudad de México, Morelos es la entidad con mayor número de investigadores y su concentración es tres veces por arriba de la media nacional; incluso se ha mencionado que la cantidad de investigadores y la producción científica por persona empleada que se origina en Morelos es similar a la que tienen estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Sin embargo, esto podría cambiar ya que la falta de apoyo, así como de recursos económicos y de empleo están haciendo que haya menos estudiantes que busquen dedicarse a la actividad científica.

Brenda Valderrama es sin duda un referente cuando se habla de la ciencia en Morelos y en México. Además de ser doctora en investigación biomédica básica por la UNAM, con especialidad en biotecnología, realizó estudios postdoctorales en el Imperial College en Londres y estancias de Investigación en Italia, Francia y Estados Unidos.

Desde 1997 es investigadora titular en el Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II.

Entre 2012 y 2018 fue titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del gobierno del estado de Morelos, primera dependencia de alto nivel en México especializada en el desarrollo económico basado en el conocimiento, y preside la Academia de Ciencias de Morelos.

El haber sido titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del gobierno del estado de Morelos, primera dependencia que la llevó a tomar una nueva línea de investigación que le ha permitido publicar varios artículos y un libro en el cual analiza de una manera muy especial la evolución de la política científica de los últimos 35 años, periodo en el que México hizo un cambio de fondo en su política de desarrollo.

"En los últimos tres años se he vuelto más al activismo en el sentido de que no he encontrado una interlocución con el gobierno federal en el ámbito científico".

Falta de apoyo a la ciencia

Valderrama asegura que actualmente es muy difícil seguir trabajando, toda vez que las convocatorias son muy pocas, además de que hay un retraso de al menos dos años para la evaluación de proyectos y una vez aprobados se reducen los montos, "se complicó mucho las condiciones de ejercicio, sin hablar del daño que se le está haciendo a los becarios al reducir el número de becas, así como las condiciones en las que se encuentran y tratan a los estudiantes mexicanos en el extranjero, quienes se han quedado varados sin extensiones de becas y sin posibilidad de pasar a la siguiente convocatoria".

El hecho de que no haya recursos está haciendo que la ciencia no pueda avanzar.

Cambio de dirección

La falta de apoyo a la ciencia ha ocasionado que la gente tome diferentes reacciones, pues hay quienes han decidido cambiar de línea de investigación, otros se han adaptado a otras manera de trabajar y unos más han encontrado muy pocos caminos que ha abierto la actual administración a través del proyecto que impulsa.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PPEF), el monto a favor correspondiente a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) es de 113 mil 277 millones 421,634 pesos, cifra que es insuficientes para hacer frente a los retos y necesidades que tiene este sector en México.

Decir adiós

Decir adiós no es nada fácil, así lo hizo saber Brenda Valderrama al reconocer que debido a la situación difícil que envuelve a este sector decidió cerrar su laboratorio de investigación, "tenía muchos años de estar trabajando de esa manera, pero sin recursos es muy difícil, sobre todo porque tenemos que transmitir a los estudiantes la realidad de lo que está pasando y yo no me encuentro con el ánimo de seguir formando estudiantes en un área en la que difícilmente van a poder encontrar trabajo".

En cambio, prefiere hacer un cambio de línea de investigación y formar cuadros que además permitan tener jóvenes investigadores que sepan cómo funciona el sistema de ciencia, tecnología e investigación, que lo pueda analizar y que pueden además desarrollar conocimiento a partir de esa materia.

Mujer científica

"La vida nunca ha sido sencilla pero tampoco puedo decir que ha sido especialmente difícil para mí".

Para Brenda Valderrama ser mujer y científica sí ha sido un poco complicado, pues dijo que cuando era joven las investigadoras que se iban insertando era porque eran las esposas, novias, hijas, hermanas de alguien más.

"Yo no tuve esas características pero tuve la suerte de lograr insertarme a una universidad que tenía plazas, pero a partir de ahí ha sido complicado, nunca pude obtener los máximos galardones que da la universidad pero considero que mi carrera ha sido muy exitosa y no la cambiaría por nada".

La investigadora reconoció que lo más difícil actualmente es insertarse laboralmente puesto que no hay plazas, y así ha pasado en muchos año.

Actualmente existe un sesgo muy importante en las mujeres y las pocas mujeres que han logrado insertarse laboralmente tienen este sesgo porque se les pide que mantengan un ritmo de trabajo que no es compatible con una vida familiar y no existen las condiciones para darles las oportunidades que merecen.









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter