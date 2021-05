En promedio el precio del litro de gasolina en Morelos se vende en $21.33 pesos por litro de diésel, $19.93 pesos para el litro de la magna y $21.55 pesos por litro de la Premium, automovilistas y trabajadores del transporte consideran que el precio de la gasolina sigue siendo muy elevado.

“Todavía recuerdo cuando comprábamos el litro de gasolina en 9, 11, 12 o 15 pesos, esos eran otros tiempos, el dinero rendía más y la situación económica no estaba tan difícil, ahora la gasolina supera los 20 pesos por litro y cuesta casi lo mismo que un litro de leche, como mexicanos nos podemos quejar de mil cosas pero también no actuamos, si sólo dejamos que el precio suba y no buscamos hacer valer nuestra voz como ciudadanos o cambiamos nuestros actos como andar en bicicleta o caminar más, no me sorprenderá que la gasolina siga subiendo de precio”, Rafael Chávez, cuautlense.

En este sentido son los transportistas quienes aseguran que se siguen viendo afectados por los altos costos de la gasolina, al asegurar que muchos de ellos actualmente sólo trabajan para ponerle gasolina a la unidad.

“Ahorita no tenemos tanto pasaje como antes y eso claro que es una desventaja, las unidades gastan la misma gasolina si la combi va llena o si la combi va vacía, por ello ahorita muchos de nosotros trabajamos sólo para llenar el tanque de gasolina, hay compañeros que llegan a gasta entre 900 y mil 500 pesos diarios de gasolina”, Rogelio, chofer del municipio de Cuautla.

Los transportistas calificaron como urgente que se haga algo para regularizar el precio de los combustibles, pues esto afecta a todos los mexicanos, incluso transportes federales y de carga han reportado problemas por el costo de la gasolina.

Aumento de gasolina magna y premium afecta a automovilistas / Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla



