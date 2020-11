Atlatlahucan Inicia construcción de obra hídrica

Con una inversión de siete millones 288 mil 457 pesos en el municipio de Atlatlahucan se inició con la construcción del sistema de agua potable en la comunidad de cuachizolotera. Con esta obra se beneficiaran a 837 habitantes de la comunidad quienes para poder agua para sus actividades del día a día tienen que adquirir pipas de agua lo que representa gastos fuertes para las familias.

La Comisión Estatal del Agua (Ceagua), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el ayuntamiento de Atlatlahucan iniciaron la construcción de la obra hídrica la cual a decir de las autoridades es una prioridad para las familias .

La obra tiene una inversión total de siete millones 288 mil 457 pesos , de los cuales tres millones 248 mil 39 pesos son recurso federal, tres millones 248 mil pesos son recurso estatal y 792 mil 378 pesos son aportación municipal.

Moisés Agosto Ulloa, secretario ejecutivo de la Ceagua, informó que estos trabajos incluirán el equipamiento electromecánico del pozo profundo, así como la construcción de una planta potabilizadora para remoción de arsénico de 12 litros por segundo. “ Nosotros sabemos que esto es una trabajo que se tuvo que realizar hace años pero no, no se hizo, pero ahora esto es una realidad, nosotros no venimos a prometerles, venimos a inaugurar una actividad que es una realidad y que sabemos beneficiara a muchas familias, el derecho agua es de todos y todos deben de hacerlo valer”.

En su intervención Calixto Urbano Lagunas, presidente municipal de Atlatlahucan señaló que esto es un acto histórico pues esta es una de las comunidades más necesitadas, tanto del servicio de agua potable como de otro tipo de servicios.

“ La ayudante municipal, Juliana Guzmán Castañeda ayudo mucho y nuestro gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, también sin él y su atención por las mesas de trabajo que hemos tenido esto no sería una realidad”.

En el evento también se contó con la participación de José Luis Acosta Rodríguez, director general del Organismo Cuenca Balsas de la Conagua y la diputada Erika García Zaragoza.