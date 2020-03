Atiende Comunicación Humana a 344 menores

La Clínica de la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que da atención a personas con problemas de lenguaje pospuso desde esta semana el tratamiento a pacientes que semanalmente acuden a recibir ayuda, descartando que esto implique alguna afectación o retroceso.

Las coordinadoras de la clínica Liliana Arce, del turno matutino, y María del Rosario Núñez, del turno vespertino, refirieron que a la semana reciben a 344 pacientes, concentrados en su mayoría en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata, pero también de otras entidades como Estado de México, Guerrero y Puebla; sin embargo, también se sumaron al programa Sana Distancia con el cual se busca evitar el contagio del covid-19.

“Tenemos una población activa a la semana de 344 pacientes, esta atención se da través de ocho especialistas en el turno matutino y ocho del turno vespertino, además se da un acompañamiento con los estudiantes de esta facultad”, refirió.

Destacó que, en su mayoría, los pacientes que reciben tratamiento tienen que ver con dificultades de lenguaje.

“Son aquellos niños que no pueden pronunciar una letra o que usualmente se conocen por que el papá refiere que hablan mocho, esta situación puede derivarse de que los menores no articulan bien sus órganos y por eso no hablan de manera correcta”, señaló Liliana Arce.

“Los pacientes que mayormente asisten están entre los 7 y los 10 años de edad que se encuentran en un periodo de desarrollo, pero también algunos adultos que han sufrido de problemas cerebrovasculares”, añadió María del Rosario Núñez.

Dependiendo del avance del paciente y de la evaluación individual que se realiza en los primero seis meses, la temporalidad del tratamiento puede variar.

“Una articulación de lengua simple lleva unos seis meses y se da el alta; pero en el caso de los adultos mayores depende de las secuelas que deja un evento cerebro vascular y también de la edad porque prácticamente es re organizar el pensamiento para poder lograr avances, en estos casos nos podemos llevar un año, año y medio o hasta dos años para comenzar a ver avances”.

La situación económica y el cambio de residencia son algunas de las razones por las que algunos pacientes dejan el tratamiento, “pero es muy mínimo”.

“Al año unos 550 a 600 personas solicitan el servicio pero son aceptados de acuerdo al número de estudiantes que se tiene disponibles”, aclaró.

La persona que se interese puede llegar a la clínica ubicada en Privada del Tanque #10, colonia Volcanes, ahí llenarán una solicitud que será analizada por las coordinadoras, se les practicará un estudio socioeconómico y responderán si fue admitida su solicitud.

“Sí tiene un costo pero primero se lleva cabo un estudio socio-económico; tenemos pacientes en situaciones económicas variadas; se analiza caso por caso porque si el paciente requiere de una atención permanente esas no las atendemos aquí, que incluso requieran una escuela especial o un tratamiento clínico o neurológico”.

La clínica fue abierta desde el año 1980 y desde ese entonces brinda el servicio a este segmento de la población, de acuerdo a la coordinadoras el servicio se reactivará “si las instrucciones no cambian” el próximo 20 de abril.