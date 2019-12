Aquí las 10 recomendaciones para obsequiar un libro

Los regalos para el intercambio suelen ser estresantes para algunos o quizá a bote pronto para otros, lo cierto es que la gente que ama la lectura suele regalar un libro como un "afán" por contagiar ese amor; en tanto otros, que conocen muy a fondo a la persona que entregarán un obsequio optan por un buen disco de música, aquí las opciones.

Si tu opción es regalar un libro podrías elegir un clásico como "La Ilíada de Homero", si buscas una novedad entonces podrías considerar "El diario de Eliseo", u otra opción para quien no guste de leer o quizá no pueda por alguna discapacidad visual, están los audio libros, que van de gusto a gustos, entre ellos los más solicitados son los de superación personal.

Guiados por las recomendaciones de vendedores de libros estas son las 10 recomendaciones:

Popol Wuj de editorial Porrúa, La Ilíada de Homero, El libro salvaje de Juan Villoro, El diario de Eliseo, Tiempos recios de Mario Vargas Llosa, Timothy, La metamorfosis el proceso, El mundo feliz el retorno a un mundo feliz, Las batallas en el desierto de Emilio Pacheco, De animales a dioses de Yuval Noah Harari y El hijo de la guerra de Raphael Ricardo.

Puedes encontrar desde los 60 pesos hasta los más caros que son en 600 pesos, dependiendo del autor.

En cuanto a audio libros los más requeridos tiene que ver con el tema de la superación personal como "El vuelo de la renovación", los costos van desde los 200 a 300 pesos.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Si optaste por regalar un disco los más recomendados son:

Un segundo MTV Unplugged de Café Tacuba; Fuerza Natural Tour de Gustavo Cerati; Ha Ash en Vivo; Homenaje a la música tropical de la Sonora Santanera; Enmanuel Navidad; México de mi corazón de Natalia Jiménez; Shawn Mendes; When we all fall asleep, where do we go? de Billie Eilish; Lover de Taylor Swift; y Que quienes somos de CNCO.