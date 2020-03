[ANIMALIA] Aquí te decimos cómo ahorrar en el cuidado de tu mascota

Cada vez más personas consideran a los animales domésticos como miembros de sus familias, y por ello les procuran cuidados estéticos, entretenimiento y atención veterinaria, lo cual no es nada económico.

Tener una mascota implica una gran responsabilidad, pues hay que procurar su bienestar a través de cuidados, recreación y, ante todo, atención veterinaria, pero ¿Cómo garantizar esta atención cuando el sueldo apenas alcanza?

De acuerdo con la plataforma de servicios financieros Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad Engagment, el 45.4 por ciento de las personas que tiene mascota gastan en ella menos de mil pesos mensuales; sin embargo, el 41.3 por ciento invierte de mil a dos mil pesos, el 9 por ciento, de dos a tres mil pesos y el tres por ciento, incluso, más de tres mil pesos.

¿En qué se gasta tanto? Los estudios refieren que principalmente en comida, juguetes y accesorios. Eso sí, el 50 por ciento reconoce que los gastos más caros suelen ser el veterinario, un 42 por ciento dice que el alimento, mientras que el 8 por ciento afirma que es la estética o cuidador.





Cortesía | Coru.com









Entonces, ¿Cómo se puede ahorrar en esta ya necesidad de la mayoría de los hogares? Los especialistas de Coru.com opinan:

No descuidar la salud: Las mascotas no solo requieren tener todas sus vacunas, se recomienda llevarlas al veterinario mínimo dos veces al año a fin de desparasitarlos, prevenir y detectar a tiempo enfermedades que podrían afectar su calidad de vida y significar un gasto no programado. Se recomienda aprovechar las campañas gratuitas de vacunación y esterilización.

Aprender a comprar la comida: El alimento más económico y de mala calidad podría tener consecuencias negativas a su salud. Hay que calcular cuánto tiempo le dura su comida y hacer un apartado quincenal o mensual. Una opción es reunirse con familiares, amigos o vecinos que tienen mascota y usan el mismo alimento para repartir el gasto.

Bañarlo en casa: Las estéticas para perros, además de costosas, pueden resultar estresantes para las mascotas, por lo que bañarlo y cepillarlo en casa es una buena opción, y llevarlo a la estética únicamente cuando requiera corte de pelo u otros servicios más específicos, como limpieza de glándulas anales o corte de uñas. No hay que olvidar que su limpieza dental es básica para evitar enfermedades.

Cuidado de las mascotas

Respecto a los gastos del cuidado, el 42.3 por ciento de los dueños de mascota dice que no ha pagado o pagaría un cuidador o paseador de mascotas, un 19.7 por ciento ha pagado esporádicamente. Mientras que un 14.7 por ciento paga cuidador más de una vez a la semana, un 13 por ciento lo hace de manera semanal y un 10.3 por ciento requiere este servicio una o dos veces al mes.

El monto que los dueños de mascotas acostumbran pagar por cuidador o por algún incentivo “extra” para sus mascotas es de 100 a 200 pesos por ocasión (55.3 por ciento), menos de 100 pesos cada vez (38 por ciento), y solo un 6.7 por ciento paga más de 200 pesos por vez.

Previsión del cuidado, gasto y seguridad de las mascotas

Aún con todos estos gastos, el 37.3 por ciento de los mexicanos no tiene asegurada a su mascota ni le interesaría hacerlo, un 35 por ciento no tiene seguro y no ha pensado en ello, y solo el 14 por ciento sí cuenta con uno. El 13.7 por ciento cuenta con chip o localizador en caso de pérdida de su mascota.

En el sondeo realizado en febrero de 2020 participaron 300 personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y residentes en todo el país.





DATO:

Gastos “extra” reportados por dueños de mascotas:

43% gasta en alimento especial

25% paga estética

24.4% compra un tratamiento o medicamento

7.6% otros gastos o eventuales





Los lugares donde suelen comprar los artículos para sus mascotas son:

Supermercado (60.3%)

Tiendas especializas (32.6%)

En línea (3.7%)

Mayoristas (3.4%)





La forma de pago para este tipo de compras suele ser efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o con puntos y otro tipo de pago.