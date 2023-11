Juan Ángel Flores todavía no decide su futuro político

Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla, todavía no ha decidido como va a participar en las elecciones de 2024; respecto a sus aspiraciones a la gubernatura de Morelos, el Alcalde va a esperar los resultados que dé Morena para consultar a la gente y tomar una decisión.

El alcalde Jojutla fue cuestionado en torno a la noticia de que la senadora Lucía Meza se va al Frente Amplio por Morelos, donde ya le prometieron una candidatura, a lo que Flores Bustamante respondió: "yo sigo esperando, he trabajado por Morelos, he demostrado capacidad, liderazgo y no he tomado una decisión, finalmente estamos esperando la determinación estatal de Morena y en base a eso tomar la determinación".

En cuanto a su aspiración de gobernar la entidad, el Edil habló de visualizar lo que Morelos y la ciudadanía necesita del próximo mandatario estatal, sin embargo, reiteró que esperará a ver los resultados que dé Morena para consultar con las y los ciudadanos y así tomar una decisión.

Cuestionado sobre la posibilidad de participar en las próximas elecciones con una candidatura en otro partido, Flores Bustamante dijo que aún no hay nada decidido; "no quisiera manejar una postura hasta que no tengamos una claridad, porque esto tuvo que haber sido el 30 de octubre y se retrasó al 10 de noviembre y el viernes se van a dar a conocer los candidatos y candidatas del país y en base a eso estaremos visualizando el futuro de Morelos, que es lo que me interesa, porque yo me puedo lanzar de diputado o buscar otra cosa, pero no se trata de Juan Ángel, se trata de las acciones que necesitamos en materia de seguridad, de salud, de promoción del empleo, de promoción del turismo".

El alcalde de Jojutla enfatizó que Morelos tiene necesidades en materia de seguridad, salud, promoción del empleo, y manifestó estar dispuesto a platicar con el ganador o ganadora: “vamos a ver con quién podemos sumar con este proyecto que hemos construido con las morelenses y los morelenses y si eso es factible nos sumamos, yo no descarto nada, vamos a esperar, no se trata del interés de Juan Ángel, se trata el interés de Morelos”.





