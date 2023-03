Aeropuerto morelense es un elefante blanco: Ángel Adame

El Aeropuerto Mariano Matamoros, ubicado en el municipio de Temixco, es un elefante blanco que no han sabido explotar en beneficio de Morelos, así lo consideró el diputado local presidente de la Comisión de Turismo Ángel Adame Jiménez.

Consideró que en materia turística el aeropuerto sería un aliciente importante, sin embargo, por la forma que se ha venido manejando a lo largo de los años existen situaciones significativas que se tiene que solucionar.

El legislador indicó que hasta donde tiene conocimiento la pista se tiene que ampliar 500 metros más para poder recibir vuelos comerciales nacionales e internacionales.

“Otros temas que tiene que ver con mayor presupuesto, involucra convencer a las aerolíneas que quieran venir a nuestro estado para ofrecer vuelos comerciales o de carga”, expresó.

Indicó no estar de acuerdo en las recientes declaraciones de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Estatal Ana Cecilia Rodríguez González, quien responsabiliza al Congreso Local de no destinar una partida al aeropuerto por lo que se encuentran en riesgo de perder la concesión porque no tiene los recursos económicos para pagar la fianza y pago de salarios al personal que labora en el lugar.

“Habla de una responsabilidad, culpabilidad de parte del Congreso no, con toda la seriedad no lo impregnaron en su presupuesto de egresos y es una responsabilidad que tiene que ver con ellos”, dijo.

En días pasados la secretaria de economía, Ana Cecilia Rodríguez confirmó que solicitó a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal de 8 millones de pesos para el pago del seguro del aeropuerto, de no hacerlo perderían la concesión.

De los 8 millones, entre 4 y 5 millones serían destinados para el pago del seguro y el resto para cubrir los sueldos del personal que labora en el aeropuerto.