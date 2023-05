Acusan ejidatarios títulos de propiedad duplicados en la Siglo XXI

Integrantes del Movimiento Campesino Siglo XXl detectaron que al menos 50 de ellos se vieron afectados por la duplicidad o falsificación de escrituras de sus tierras, las cuales se utilizaron para construir la autopista Siglo XXl, así lo informó Diego Torres, vocero de dicha organización.

Este jueves 18 de mayo, un grupo de ejidatarios y representantes acudieron nuevamente a la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) en Cuernavaca, para reunirse con las autoridades y externar sus preocupaciones ante esta situación.

Esto se agregó a la problemática con los pagos que se tienen pendientes y a la actualización de los avalúos de los terrenos.

"En general creo que ya están enterados que el problema viene desde hace 16 años que no se han pagado las tierras, que fueron expropiadas de mala manera, es decir, sin el proceso legal, sin completar el proceso expropiatorio, con apenas convenios de posesión previa", mencionó Diego Torres.

Al menos a 50 ejidatarios les falsificaron o duplicaron sus documentos del título de propiedad, que presentaron ante el Registro Agrario Nacional (RAN) mediante terceros que se hicieron pasar como dueños.

"El día de hoy en específico, es un tema muy delicado, no se está tocando el tema de los avalúos, de los cuales aún no se llega a un acuerdo, hoy se está tocando el tema que tiene que ver con los títulos, porque de 850 afectados hay 50 que son más grave aún, no sólo que les quitaron un cacho de tierra y que no se las pagaron a lo que debía ser, sino que básicamente, pues un fantasma se hizo pasar por ellos ante el RAN", agregó.

Por algunos minutos, los inconformes bloquearon la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán a la altura de la SCT como medida de presión para ser recibidos por las autoridades.

La dependencia prometió dar continuidad a este problema con las mesas de diálogo.

Esta protesta se suma a las realizadas durante las últimas semanas, en las que se incluyó la reciente caminata a la Ciudad de México para acordar una solución a los pagos pendientes por la compra de las tierras.