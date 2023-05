Sandra Echeverría recibirá el Gracie Award en Los Ángeles

El próximo 23 de mayo Sandra Echeverría será honrada con el Gracie Award en la categoría de Non-English Individual Achievement-Actress, que otorga la Alliance for Women in Media Foundation por su trabajo en María Félix. La Doña.

“La Alliance for Women reconoce a mujeres que destacan en los medios de comunicación. Están premiando a Oprah Winfrey o Melissa MacCarthy, a tantas norteamericanas y de repente se escucha mi nombre, lo cual me enorgullece. La verdad, jamás pensé que por un proyecto en español en mi país, me pudieran premiar en Estados Unidos, donde se proyectan los audiovisuales para la audiencia hispanoamericana. Estoy agradecida, orgullosa, contenta y ahí estaré recibiendo el premio en Los Ángeles, ¡qué emoción!”, declaró a El Sol de México.

“Estuve estudiando mucho, la producción me dio un disco duro de sus 47 películas para apreciarla en lo relacionado a sus gestos, movimientos, su voz. Todo el tiempo, me tocó verla, verla y verla y escucharla, porque para mí lo más importante era su tono de voz, luego su forma de caminar, cómo movía la ceja de su rostro.

“Fue hasta chistoso, porque yo llegaba a mi casa y le hablaba a mi hijo como si fuera María Félix y lo nombraba Enrique, y se enojaba mucho porque lo llamaba así. Yo le decía ‘ayúdame a jugar porque esto me va a servir para actuar como La Doña’. Es un personaje inolvidable y cualquier actriz hubiera dado todo por personificarla. Así que estoy muy agradecida con Carmen Armendáriz que confió en mí”.

En cuanto a su carrera musical, acaba de lanzar el tema ranchero Mi culpa, que forma parte de su nuevo EP con letras en coautoría con Mario Domm, Horacio Palencia y Jennifer Rojo, entre otros.

“Mi culpa es muy llegadora y aborda ese sentimiento que uno tiene, y de aceptar que uno también tiene la culpa en los rompimientos amorosos y que siempre señalamos a la otra parte. Es importante verse uno mismo y darte cuenta que tú también hiciste mal. Espero que la audiencia pueda identificarse con la canción”.

Sandra Echeverría confiesa que para cantar letras con mariachi ha tenido influencias de Lola Beltrán, Lucha Villa, Rocío Dúrcal, Aída Cuevas o Ana Gabriel, “mi abuelita siempre me inculcó dichas canciones en las voces de las grandes de la música ranchera. Desde muy chica esta música me enamoró y mi abue me regaló una grabadora para escuchar esas canciones y hasta cancioneros mexicanos me regaló con el fin de que me aprendiera las letras y las interpretara yo cada domingo familiar. Con éste género es con el que me siento más cómoda para cantar y con el que crecí y quiero seguir”.