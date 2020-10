Rosy Ocampo da una mirada diferente a las telenovelas con Vencer el desamor

Las mujeres de hoy tienen otro tipo de conflictos, alejados del sueño romántico de las telenovelas tradicionales. Aunque la pasión, como ingrediente imprescindible del melodrama, estará presente en la nueva producción de Rosy Ocampo, Vencer el desamor, que enlaza las historias de cuatro mujeres de distintas edades que por circunstancias de la vida, tienen que vivir en la misma casa.

La productora quien inició una serie de novedosas entregas de esta trama con Vencer el miedo, su intención es llevar a la audiencia temas más actuales. Incluso los más dolorosos, como el feminicidio, o el desafío de una madre que se enfrenta a la condición de su hijo con Asperger y el también complicado síndrome del nido vacío.

La realidad se hizo presente no sólo en las temáticas, sino en la propia realización de la telenovela, cuenta Ocampo en entrevista. "La pandemia nos tocó previo al inicio de la grabación, teníamos contemplado iniciar la primera semana de abril y terminamos iniciando el 29 de junio. Fue confrontarse con una realidad ante una situación en la que no podíamos hacer nada, sin una línea clara para el mundo, porque no sabíamos que iba a pasar mañana".

Además, la producción enfrentó nuevos retos técnicos. "Igual que pasó en muchas otras ramas, la digitalización y la actualización se tuvieron que hacer en un mes. Televisa adquirió una serie de sistemas sin los cuales ya sería imposible trabajar, hoy tenemos posibilidad de ver el foro y la locación de manera simultánea, se adquirió un sistema que se llama Frame.io que nos permite tener todo el material junto al mismo tiempo, revisar las ediciones y hacer cambios en el momento. Incluso las juntas por zoom, se vuelven muy eficientes al saber que tenemos una reunión de cuatro a cinco personas sin que nadie se tenga que trasladar o que usemos una sala muy grande, son cosas que voy a conservar, obviamente el trato día a día hace falta, sin embargo, por el momento conservaremos estos protocolos".

Uno de los temas inéditos que aborda la telenovela, es la sororidad, un concepto del que se habla poco. "Describimos este compañerismo entre las mujeres, apoyarse entre ellas y cómo saldrán adelante".

Durante la presentación del elenco, encabezado por Daniela Romo, quien regresa a la pantalla luego de tres años de ausencia e interpretará el tema principal de la telenovela, la productora aseguró que, "la ventaja de la historia original es hacer un espejo real, los problemas que en estos momentos están pasando, como la violencia de género durante pandemia", y destacó el mensaje esperanzador de la trama, pues es una historia creada para toda la familia.

“Bien puedo decir que las telenovelas mexicanas estamos pasando por un momento maravilloso, la llamó la Época Platino de las telenovelas, porque si prendes la pantalla chica, tenemos los clásicos como Soy tu dueña y Destilando amor, están captando millones de audiencia en el país, arriba de cualquier otro contenido; y tenemos también otras telenovelas son adaptaciones de novelas muy exitosas colombianas y turcas. Cada una aporta algo específico a la televisión y lo más maravilloso de eso es que tengamos esa gama y variedad para que el televidente elija lo que le gusta", concluye la productora.

David Zepeda, José Elías Moreno, Juan Diego Covarrubias, Altair Jarabo, Claudia Álvarez y Julia Urbini, entre otros, completan el reparto, bajo la dirección de Benjamín Cann y Fernando Nesme. Vencer el desamor se estrena hoy a las 20:30 horas en Las Estrellas.

¿Quién es Rosy Ocampo?

Rosy Ocampo es una aclamada productora creativa y showrunner con más de 30 años de experiencia en la industria de la televisión. Además de su carrera como productora, Ocampo se desempeñó como jefa de estudio de Televisa, la empresa multimedia más grande del mundo de habla hispana. Mientras trabajaba en el lado corporativo, asumió la tarea de crear y ejecutar estrategias para ayudar a desarrollar y producir contenido para todos los canales de televisión de pago y gratuitos de la cadena, dirigidos tanto a Televisa como a su cadena hermana Univision. La producción de Rosy La fea más bella tiene el récord de ser la serie más vista en la historia de México, con más del 68% de televidentes. También ha sido responsable de encontrar y nutrir a algunos de los talentos más famosos de México, como Belinda, Diego Boneta y Jaime Camil, entre otros.

Con información de Alma Rosa Camacho | El Sol de México