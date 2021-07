Roberto Carlo abre foro para la diversidad sexual

Aunque la televisión en México y Latinoamérica ha mostrado apertura con historias protagonizadas por personas de la comunidad LGBT+, para Roberto Carlo el camino hacia una real inclusión aún es largo y lleno de obstáculos.

El conductor de televisión se declaró gay en enero del 2020, tras lo que se convirtió en uno de los portavoces de la comunidad homosexual. Sin embargo, confiesa que esta declaración además de abrirle puertas también lo ha confrontado con otras empresas que se niegan a tener talentos gays en pantalla.

Gossip Crash Yeye y Renee Goust, tan diversos como su música

“Yo puedo decir que amo mi trabajo como comunicador y que me siento preparado. Y, si bien ha tenido la fortuna y la bendición de trabajar mucho, aún hay empresas que dicen ‘quiero tener a Roberto pero ya dijo públicamente que es gay’; eso muestra que sigue faltando inclusión, que se entienda y se termine de respetar”, comenta a El Sol de México.

Para Roberto Carlo esto no se trata de una lucha, sino de una conversación que todo el mundo debe tener sobre el respeto y la inclusión que merece cualquier persona de la comunidad LGBT+.

“Yo no necesito que nadie me entienda, yo necesito que me respeten y que se sepa que existimos. Necesitamos que esto sea un cambio real”.

Parte de ese cambio lo encontró en LifeTime, con quienes ahora se encuentra trabajando como conductor del programa Confesiones de colchón que cada martes estrena un episodio en su canal de YouTube.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El programa muestra a parejas que cada semana comparten su relación. Los invitados cuentan cómo fue su salida del clóset y los prejuicios y obstáculos que enfrentan con sus familias, amigos o en su ámbito laboral.

“Nos enfrentamos a la intimidad, a lo que vivimos cada pareja dentro de lo más privado: nuestra la cama. Literalmente vemos cómo es que estas parejas viven distintos temas, el amor sin prejuicios, cómo ha sido enfrentarse a la familia, a la sociedad, trabajo, religión siendo una pareja LGBT+”.

El show no sólo muestra diversidad en cuanto a orientación sexual, ya que los protagonistas del show provienen de “diversas edades, ideologías, estatus económicos o muchas cosas en las que nos podemos identificar”, señala el conductor.

Si bien las historias se enfocan en temas sobre la diversidad sexual, el espectador podrá identificarse con los invitados por la variedad de historias que cuentan, los retos que vive una pareja a través del tiempo y la manera de sobrellevar una relación después de muchos años.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“No podemos mentir, el sexo no es igual cuando ya pasó tiempo, pero eso no significa que la relación vaya a terminar. Hablamos de todo, de los pilares que nos construyen como pareja. Cada episodio se volvió algo muy particular, bonito e íntimo”, compartió.

La serie Confesiones de colchón forma parte de la barra de programación que el canal LifeTime dedicó al mes del Orgullo LGBT+ y donde se encuentran otras producciones como las cintas Durmiendo con el peligro, Alex Cooper: Atrapada en el closet y La arquera.