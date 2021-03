Robert Nava, de la actuación a la música

En medio de la pandemia, el talentoso artista venezolano Robert Nava, se aventuró al mundo de la música. Con una trayectoria en la actuación y la comedia, ahora demuestra su pasión y talento en esta nueva faceta.

"En este proceso tan difícil para el mundo, para mí fue muy positivo, porque me hizo abrir los ojos y me di cuenta que en plena tempestad y tormenta, no tenemos que desanimarnos, sino pensar en lo qué vamos a hacer y me paré firme y tuve fe en Dios. Antes tenía miedo pero me atreví, por eso es que estoy aquí. Pasé un proceso de mi carrera en la que mi vida cambió por completo porque estaba haciendo películas y comedia. Pero siempre tuve la inquietud de la música y me di cuenta de que tengo tanto público y recibo muchos mensajes bonitos, que me motivé a hacer música y emprender este camino", expresó Robert Nava.

Es así como presenta su primer sencillo llamado Una cosha 'e locos junto a su compatriota, el compositor Mario Cáceres.

"Esta canción, decidí llamarla así, debido a que esa frase ha sido mi eslogan a lo largo de mi carrera artística".

Cabe destacar que Mario Cáceres es un reconocido compositor que ha sido reconocido como letrista y autor de canciones como Felices los cuatro de Maluma; Vacaciones de Wisin y Mayores de Becky G, entre otros.

"Mario Cáceres vivía por mi barrio en Venezuela y ya estando aquí en Miami, me comuniqué con él, en un principio me daba mucha pena porque está en un nivel muy alto, su último éxitos son canciones de Maluma, Becky G y Natti Natasha, y para él es un riesgo hacer una colaboración con un talento nuevo, pero aún así le gustó mi proyecto y mi forma de ver todo, nos organizamos y escribimos la canción con base en muchas etapas de mi vida que quise resumir en la letra y el resultado fue muy bueno".

La canción está acompañada de un video dirigido por Alien Boyz (reconocido por su trabajo con artistas de renombre del género rap latino). El filme tuvo como locaciones muy peculiares, un manicomio y una cárcel. Además, tiene la participación de artistas reconocidos como Marko Pérez, creador de contenido en las redes sociales; Hernando González, comediante Venezolano; Pollito tropical, muy reconocido en su país cuba; AXJ Guzman, puertorriqueño creador de contenido; los señores de 3ra edad, Ganas con canas, y muchos más artistas de diversos países.

"Cuando pensé la idea del video, dije tenemos que irnos a un manicomio y a una cárcel para darle ese toque de locura, e invitamos a varios influencers de distintos países y el resultado quedó increíble. Estoy muy contento porque a la gente le ha gustado mucho".

A un mes del lanzamiento, el vídeo ya supera las 50 mil reproducciones, además en redes sociales como Instagram y TikTok, la gente ha realizado challenges con esta canción compartiendo más de 500 videos.

Más de 500 videos en Instagram

"La recepción de las personas, sobrepasó las expectativas, algo que me ha cambiado la vida y marca un antes y un después muy loco. Su apoyo y cariño me hacen muy feliz, y algo que me impresionó mucho es que con la música llegué a países que no imaginaría, como México y es algo que me alegró muchísimo".

Para este año, el artista tiene planes de lanzar más canciones y realizar una gira mundial para visitar todos los países de Latinoamérica con el objetivo de presentar su canción y su stand up comedy: Una cosha e locos.

"Me enganché, me enamoré del proceso y de todo lo que es la música, entonces ahora estoy reorganizando mi año para sacar más canciones para entretener y motivar a la gente con mi trabajo. Quiero ir a México y a los demás países para cantarles en vivo y darles un mensaje positivo y de motivación para que luchen por sus sueños, porque todo es posible".

Conéct@te

Instagram: @robertnava10