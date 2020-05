¿Por qué eliminaron "Safaera", de Bad Bunny, en Spotify?

"Safaera", un tema musical de Bad Bunny, fue retirado de las listas de reproducción de Spotify, lo cual generó molestias entre los fans del puertorriqueño.

Los seguidores del cantante han realizado una serie de teorías del por qué el tema no se encuentra disponible y una de ellas tiene que ver con el lenguaje explícito.

Sin embargo, hasta el momento ni Spotify ni Bad Bunny han realizado declaraciones al respecto, pero usuarios de redes sociales exigen una explicación.

Cabe resaltar que "Safaera" es la canción más popular del albúm YHLQMDLG del puertorriqueño, el cual fue lanzado a principios de este año.

Ante la ausencia de la canción en Spotify, usuarios de redes sociales crearon varios memes en espera de que se resuelva el "misterio". Aquí te dejamos los mejores.

¿Cómo estará está reina al enterarse que Safaera ya no está en spotify? pic.twitter.com/1RbQ4jEbYx — Andrea ☁︎ (@andreavv__) May 14, 2020 Mi mamá me dijo q qué era safaera y por qué todos estaban tristes pic.twitter.com/Adm4Skm0x9 — 𝒐𝒍𝒊 (@oliviaquezadaa) May 14, 2020

Me lleva la pinche chingada! #SAFAERA se fue, ¿Que voy a escuchar ahora? ¿La 5ta sinfonía de Beethoven? pic.twitter.com/JqvCwgzoxK — markirri (@marcko0zFBI) May 14, 2020

Después de confirmar que no está disponible “Safaera” en Spotify. pic.twitter.com/dj6MDFgCZk — Valentín Lara (@_laravalentin) May 14, 2020 Lastima a los que les quitaron Safaera de Spotify, uno como tiene Apple Music. pic.twitter.com/CAjwDOhTyv — Fernanda Pinal (@PinalFer) May 14, 2020

Ya que Spotify eliminó #SAFAERA pic.twitter.com/WEyLvA7pGO — Javier Grotewold (@Javier8plv) May 14, 2020

Enero: tercera guerra mundial 🔫

Febrero: incendios por todo el mundo🔥

Marzo: coronavirus🦠

Abril: el Pentágono confirma OVNIS🛸



MAYO: SPOTIFY ELIMINA SAFAERA



PUEDE IR PEOR EL 2020? pic.twitter.com/J0xoUz5z7o — Alfredoo 🎯 (@alfredo020_) May 14, 2020 Quitan Safaera de Spotify

Gente con estudios: #Safaera #Spotify pic.twitter.com/cAjgYwyUYi — Saúl con S de quiero morir (@saullopez_3819) May 14, 2020

Bad Bunny, en portada "Rolling Stone"

Este jueves, Bad Bunny se convirtió en protagonista de la portada de la revista "Rolling Stone", en la que el intérprete aparece con un cubrebocas, indumentaria prioritaria para ayudar a evitar la propagación del Covid-19.

Bad Bunny señaló a la revista que se la ha pasado encerrado junto a su novia Gabriela Berlingeri, de 26 años, en una residencia de Airbnb en la costa norte de Puerto Rico, para prevenir el contagio del coronavirus.

Ver esta publicación en Instagram How does Bad Bunny spend his lockdown? Hanging out with his girlfriend, watching 'Toy Story' and surprising the world. For our June cover story, the Latin-pop superstar talks about dropping two new albums a few months apart, his fight for justice in Puerto Rico and more. "There was no real meaning behind it," he says of his latest surprise-release, 'Las Que No Iban a Salir.' "I just thought, ’Damn. What people need is entertainment." Link in bio for the full story. Photograph by @gabrielaberlingeri. Styled by @stormssmoov / ¿Qué hace Bad Bunny durante la cuarentena? Estar con su novia, ver ‘Toy Story’ y sorprender al mundo. Para nuestra historia de portada de junio, el superestrella de la música urbana habla sobre lanzar dos nuevos álbumes con unos meses de diferencia, su lucha por la justicia en Puerto Rico y más. “No lo tenía planificado, ni pensado,” dice sobre su último lanzamiento sorpresa, ‘Las Que No Iban a Salir.’ “Solo pensé: lo que hace falta a la gente es entretenimiento.” Una publicación compartida por Rolling Stone (@rollingstone) el 14 de May de 2020 a las 5:02 PDT

Berlingeri, por su parte, fue quien tomó la foto de portada, según se lo pidieron los editores de la revista.

El cantante también contó a la revista que hace tres años conoció a Berlingeri en un restaurante en Puerto Rico y desde entonces han sido pareja, pero no fue hasta hace varios meses que ambos lo hicieron público.

Ver esta publicación en Instagram Bad Bunny has emerged as an outspoken voice on Puerto Rican politics, consistently raising his voice and joining a 2019 protest that helped lead to the governor’s resignation. “I am terribly proud of being Puerto Rican,” he says. “That day [of the protest] it was, like … tripled. It was like a Super Saiyan pride.” Read our new cover story at the link in our bio. Photograph by @gabrielaberlingeri. Styled by @stormssmoov Una publicación compartida por Rolling Stone (@rollingstone) el 14 de May de 2020 a las 3:02 PDT

Bad Bunny relató que durante este tiempo de encierro, hace ejercicio en un gimnasio casero de la residencia donde se están hospedando, intenta comer sano, y es participante de un chat grupal llamado "Mafia", que incluye al rapero puertorriqueño Residente.

Incluso, el puertorriqueño reveló que tanto él, como Residente, son hipocondriacos y están preocupados por la pandemia.

El encierro, no obstante, tampoco le ha quitado a Bad Bunny el tiempo, la creatividad ni la estrategia de seguir componiendo canciones y publicarlas en las diversas plataformas musicales.

Con información de EFE