Christian Nodal presume su rostro sin tatuajes: lo comparan con Johnny Depp

Christian Nodal reapareció en redes sociales con un radical cambio de look que había prometido hacerse desde antes de que naciera la hija que tuvo con Cazzu.

Y esque, previo al nacimiento de su primogénita, el autor de "Botella tras botella" había anunciado que quería retirarse los tatuajes del rostro para que su hija pudiera conocerlo tal cual es.

"Me quiero quitar los tatuajes, más que nada me quiero ver limpio. Me gustan mucho mis tatuajes, amor los tatuajes, voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto, y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita, ¿Entiendes?" fue lo que dijo el compositor.

¿Qué pasó con los tatuajes en la cara de Nodal?

Ahora, casi un año después de haber iniciado el tratamiento para retirarlos, compartió una serie de fotos donde se le ve su rostro sin una sola línea de tinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AKA EL FORAJIDO 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

Anteriormente, había compartido algunos videos sobre su experiencia con el tratamiento, así como imágenes donde ya se alcanzaba a percibir el cambio de su cara.

Varios de sus fans especulan que quizá usó demasiado maquillaje para cubrir los tatuajes de su rostro y que enrealidad no ha terminado de retirárselos

Hace tres días, el cantante de regional mexicano compartió otras fotos donde si bien, se le ven menos los tatuajes, todavía se perciben algunos.

Christian Nodal recibió demasiados elogios por su rostro, algunos de ellos fueron los siguientes: "Que guapo te ves sin los tatuajes de la cara , Dios mío! Me he enamorado" y "Wow que guapo sin tatuajes en la cara".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AKA EL FORAJIDO 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

Del mismo modo, varios de sus seguidores no perdieron la oportunidad para compararlo con el actor Johnny Deep, pues de acuerdo con ellos, ahora tiene un cierto parecido a la estrella la saga "Piratas del Caribe".

Christian Nodal no ha compartido alguna historia o video en sus redes que pueda confirmar que realmente se retiró los tatuajes o es sólo maquillaje.