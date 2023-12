Moenia presentará concierto especial en Jojutla

La agrupación Moenia presentará uno de los conciertos estelares en la Feria de Año Nuevo del Señor de Tula en Jojutla el próximo 6 de enero a las 20:00 horas, en La Perseverancia, Jojutla. Acá te contamos los detalles.

La banda mexicana de synthpop que cuenta con más de 30 años de trayectoria se ha consolidado como una de las propuestas de música electrónica en una mezcla con pop más importantes a nivel nacional e internacional.

Como parte de su reciente gira "Pixel Tour", los músicos Alfonso Pichardo (vocalista), Alex Midi Ortega (sintetizadores y guitarras) y Jorge Soto (teclados), se vuelven a Morelos para deleitar a sus seguidores con sus grandes éxitos y celebrar el inicio del 2024.

El acceso al concierto es de las siguientes formas:

- Zona VIP: Mesa con cuatro boletos, y botella a tu elección y mezcladores. por 4 mil pesos. Reservaciones al teléfono: 7341332999

- Zona Preferente: Acceso con tu boleto de cualquier zona del concierto de PISO 21

- Zona General: Donar una despensa, la cual deberá será entregada a través del DIF Jojutla a quienes más lo necesitan.

Lleva tu despensa a las instalaciones del sistema DIF, a partir del martes 2 de enero. Únete a esta causa, vive y disfruta la música de Moenia.

Esta agrupación fue creada por Alfonso Pichardo, Juan Carlos Lozano y Jorge Soto en 1992, en sus inicios estuvieron en la escena underground, y lanzaron su primer vinil homónimo Moenia, el cual se le conoce como Disco Perdido ya que sólo salieron unas cuantas copias. Tiempo después, Alfonso Pichardo decide abandonar el grupo para estudiar la carrera de Derecho, y aun así participa como autor de las letras del grupo.

El músico Alejandro "Midi" Ortega se integra a la banda a la salida de Alfonso Pichardo, quedando como vocalista principal Juan Carlos Lozano.

En 1996, lanzan su primer álbum oficial homónimo, dándose a conocer por su gran éxito "No puedo estar sin ti", recibiendo numerosas aceptaciones en la industria de la música y el público en general.

Después, Juan Carlos Lozano deja la agrupación después del éxito de su primer álbum, y sus integrantes optan por regresar a sus orígenes reintegrando a Alfonso Pichardo como vocalista principal. En 1999 lanzan su segundo álbum titulado "Adición+" con Alfonso Pichardo como vocalista permanente de la banda.

La música de Moenia destaca por incluir diversos subgéneros de la música pop en general en sus canciones con letras en su mayoría escritas por Alfonso Pichardo. A lo largo de su trayectoria, han tenido presencia en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Además, el grupo es considerado uno de los precursores del género synth pop en Hispanoamérica.

Entre los éxitos musicales de Moenia destacan, "Manto estelar", "No dices más", "Déjame entrar", "No importa que el sol se muera", "No puedo estar sin ti", "Llegaste a mí", "Ni tu ni nadie", "¿En qué momento?", "Morir tees veces", "Juegos de amor", "Regreso a casa" y "Estabas ahí", los cuales seguro no faltarán en ese concierto especial.

