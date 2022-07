México toma la estafeta con reality Remodelaciones con Celebridades

La arquitecta Vanessa Vielma cree en la capacidad que tienen los mexicanos para aprender cómo mejorar o ampliar sus viviendas. Por ello se sumó como asesora y co conductora del reality Remodelaciones con celebridades, adaptación de una emisión estadounidense del mismo nombre.

En entrevista con El Sol de México, señaló que la misión del programa es “inspirar y mostrar un poco que la arquitectura como disciplina puede mejorar la calidad de vida de las personas. Va para todos aquellos que necesitan resolver algo en su casa, les da ideas, les da tips y les dice cómo puede hacerlo en su casa. Soluciones que resuelvan un problema”.

La también directora de la plataforma Archdaily México (la cual recibe alrededor de 20 mil visitas diarias) reconoció que la crisis de vivienda en México es un problema grave, pues si bien es un derecho básico, tanto adquirir como remodelar una vivienda requiere de una gran inversión.

Sin embargo, subrayó la importancia de aprovechar todos los recursos que estén a nuestro alcance para adaptar los espacios a nuestras necesidades, pues eso incluso influye de manera positiva en la salud mental.

“En México tenemos un alto porcentaje de autoconstrucción”, dijo. “Debemos educar a que si tienes la posibilidad de agregar una habitación, o ir ampliando poco a poco, que lo vayas haciendo de una mejor manera”.

Y añadió: “Si estás en un lugar donde no tienes iluminación o ventilación natural, hay que buscarla y tratar de abrir más grande esa ventana, y crearte con estos ambientes y atmósferas que te hagan sentir bien. La neuroarquitectura estudia esto, que es como el ser humano se siente en los espacios, cómo la luz natural o no natural influye en tu estado de ánimo”.

Consciente de que muchas personas en México habitan en lugares rentados, apuntó que eso no debe ser obstáculo para convertirlos en espacios acogedores, especialmente después de la cuarentena, cuando una parte de la población se vio obligada a pasar las 24 horas del día en su casa.

“Mucha gente no quiere invertir en los lugares donde rentan, la mayoría piensan que ni es su casa o no es para ellos, y acaban viviendo en espacios que no aportan a su calidad de vida. Recomiendo que, en tu presupuesto, mejores estos espacios, porque se refleja directamente en la calidad de vida”.

El reality es co conducido por la actriz Regina Blandón, y contó con la participación de figuras como Dominika Paleta, Jesse & Joy, Ximena Sariñana, Juan Pablo Zurita, Camila Sodi, jesús Navarro, Rubén Albarrán y Yalitza Aparicio.

Para esta versión mexicana, cada una de las figuras escogió el espacio de una persona cercana a ellos para obsequiarles la renovación. Remodelaciones con celebridades se transmite todos los miércoles a las 22:00 horas, por el canal de paga Discovery home & Health.