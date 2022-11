Melendi retoma su gira en México con nuevo disco bajo el brazo

Siempre es un buen momento para la música, dice Melendi, sonriente, disfrutando del retorno a los escenarios, el éxito de su nuevo disco, Likes y cicatrices y la fortuna de no tener que plantearse una forma distinta de ganarse la vida, si no era la música, lo que llegó a pensar cuando la pandemia le impidió dar conciertos.

“Estamos con mucha ilusión, la gira europea la hemos terminado la semana pasada, así que vamos con el concierto muy rodado y muy bien preparado para que no falle nada”, comparte en entrevista con El Sol de México el creador del álbum con más colaboraciones en su carrera, desafiando al aislamiento.

“Parecía que estábamos muy separados, pero herramientas como el Zoom nos ayudaron, además casualmente todos nos hemos puesto a hacer discos, por lo tanto, hicimos muchas colaboraciones unos con otros”, narra el cantautor español que grabó en Like y cicatrices La boca junta, con Mau y Ricky, El único habitante de tu piel con Carlos Rivera y Por si las moscas, con Guaynaa, entre otros.

También, reconoce, éste es su disco “más positivo” de los últimos cinco que ha grabado; “quizás el menos profundo, menos introspectivo, cosas curiosas, protecciones tal vez”. Y es que, argumenta, “mientras los analistas políticos hablan de que la crisis que se nos va a venir será absolutamente tremenda, yo tengo fe en el ser humano, es evidente que estamos en un momento de catarsis y de aquí tenemos que salir con nuevas ideas, nuevas creencias que empiecen a transformar un poco este mundo en el que vivimos, del que todos nos quejamos, pero del que todos formamos parte. En algún momento tendremos que sentarnos y hacer esa introspección tan necesaria cada uno”.

Entre el reencuentro personal y el aislamiento, están las redes sociales y su uso, al que alude en el tema que da título a su nuevo disco. “Likes y cicatrices habla un poquito de esta época que estamos viviendo. Yo creo que detrás de cada like, hay algo sospechoso, si miramos pa’ dentro, seguramente encontraremos una carencia que no queremos ver o que queremos suplir con una foto diciendo que estamos estupendamente y que nos den muchos likes; la realidad no es así, la de ningún ser humano, todos tenemos nuestra guerra”.

Pero lo suyo, de nuevo, es la comunión con miles de personas. Regresar a los escenarios para Melendi fue una experiencia dura al principio, “porque empezamos todavía con restricciones, con mascarillas, llevaba tres años sin subirme al escenario, no sabía qué hacer con las manos, estaba un poco oxidado y entre que la gente no podía mostrar sus emociones, pues eso es la tormenta perfecta para que no haya conexión. Luego ya se fueron haciendo las normas menos restrictivas, empezamos a coger el ritmo y ahora ya estamos como hace tres años, en plena forma”.

La nueva etapa de su gira inicia el 29 de noviembre en la Arena Monterrey, sigue el 30 en el Auditorio Nacional y el 1 de diciembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara (fechas originalmente anunciadas para marzo); continuará por siete de las ciudades más importantes de Estados Unidos a partir del 24 de febrero, para rematar en Europa y Melendi confía en que podrá divertirse mucho, “que la gente que vaya para allá se olvide de sus problemas cotidianos durante dos horas y media, quiero ver amigos que no veo hace tres años y disfrutar y pasarlo bien”.