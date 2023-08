Mauricio Ochmann estrenó la película "Amigos hasta la muerte" donde debuta como productor

El actor Mauricio Ochmann estrenó la película "Amigos hasta la muerte", que ya está disponible a través de la plataforma de Amazon Prime Video. En entrevista, nos cuenta los detalles de esta interesante cinta donde además de actuar, debutó como productor.

"Estoy muy contento y emocionado, porque es una película muy bonita y entrañable, una comedia y drama con tintes de ironía, pero con temas muy padres como la amistad, el amor de amigos y la traición", expresó Mauricio Ochmann.

Te puede interesar: Mal Malario lanzará su álbum 'Gente' en el Teatro Ocampo

La película cuenta con las actuaciones de Martha Hazas, Mauricio Ochmann y Javier Veiga, quienes interpretan a tres mejores amigos, María, Nacho y Suso quienes tendrán que hacerse muchas preguntas y les queda muy poco tiempo para responderlas. Probablemente, no tengan una respuesta fácil a ninguna de ellas, pero lo cierto es que los tres intentarán resolverlas juntos, porque para eso son "Amigos hasta la muerte", esa es la esencia de la película.

"Mi personaje es Nacho, quien termina rompiendo esa regla de oro de no te metas con la mujer de tu mejor amigo, lo que genera un distanciamiento entre ellos. Tiempo después, el diagnóstico que le dan a Nacho de que se va a morir, es el pretexto perfecto para juntarlos otra vez, y así sanar o enfrentar ciertas situaciones del presente y esta cuenta pendiente de alguna manera. La historia nos plantea cómo es la vida, que de repente así, sin avisar estas noticias inesperadas como el diagnóstico de una enfermedad, nos vuelve a reunir. Sin duda, es una película que te invita a sanar esas heridas del pasado, a limar asperezas, enfrentar esos sentimientos y cuestionar desde dónde vemos la muerte o cómo le enfrentamos o cómo lidiamos con ella".

La película ya está disponible en México, Latinoamérica y Estados Unidos, a través de la plataforma de Amazon Prime Video. / Cortesía | Facebook Mauricio Ochmann

Mauricio destaca que en definitiva es una película redonda porque además, en cuanto al tono y la dirección que visualmente es muy bonita, a través de la trama, hará viajar a la audiencia por todas estas situaciones que viven los personajes.

Respecto a su personaje, Mauricio destacó que Nacho es un hombre de alma libre e irreverente. Un personaje aventurero, ligero, sensible con su ironía y muy bonito de interpretar.

Bajo la dirección de Javier Veiga, esta película fue realizada en España, y marca la carrera de Mauricio con el apoyo de Media Limón, Onírica Films y Undodez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mauricio Ochmann (@mauochmann)

"Ha sido una experiencia padrísima, la verdad es que me encantó, antes ya había medio incursionado en la parte de la producción, en otros proyectos, pero nunca como en este, que desde que Javi me presentó el guion desde hace un poco más de dos años, me encantó fue como hacer un compromiso de levantar este proyecto y de llevarlo a buen puerto, metiéndole toda la responsabilidad, todo el compromiso, custodiarlo y protegerlo para que Javi lo contara, desde su visión y desde donde él quería. Entonces le hablé a mi socio y a mi amigo de la productora Onírica films que tenemos en México, con la que ya llevamos poco más de 10 años haciendo publicidad, pero estábamos muy emocionados de incursionar en cine, era un sueño, entonces digamos que con la productora cumplimos ese sueño de incursionar en el cine y estamos felices de que Amazon se subió con nosotros, le gustó mucho la película, y muy felices de que ya la puedan ver".

En la historia, la película toma el tema de la muerte, el cual está lleno de muchos mitos y pensamientos diversos, y respecto a eso, Mauricio menciona lo siguiente.

"La relación que tengo yo con la muerte desde hace mucho tiempo es muy linda. Hay una frase de Odin Dupeyrón, que es mi gran amigo, mi hermano por elección, y que dice 'Todos tenemos fecha de caducidad, no nos la vemos, pero ahí está'. Desde hace muchos años, me gusta vivir mi presente, lo que estoy haciendo en el día a día, porque en cualquier momento me puedo morir o alguien muy amado cercano se puede morir. En México, tenemos esta cultura con la muerte que no lo tienen en otros países, que de alguna manera enaltecemos la muerte, para nosotros es como un paso más dentro de este proceso, que hay como una parte de celebración a nuestros seres queridos que ya se fueron".

Gossip Eligen a Tepoztlán como locación de telenovela

Antes de su estreno, la película “Amigos hasta la muerte”, estuvo presente en distintos festivales, entre ellos el Festival de Cine de Alicante en España, donde Mauricio fue reconocido con el premio a Mejor Actor y Javier Veiga, como Mejor Director.

"Fue una gran sorpresa porque la película estuvo festivaleando y nos fue muy bien, la verdad es que a la gente le gustó muchísimo la película y en ese festival Javi levantó el premio del mejor director y a mí me dieron el de mejor actor, entonces estamos muy contentos, porque eso quiere decir que algo estamos haciendo bien y que la película está gustando, estamos muy felices de que la gente la pueda disfrutar ya".

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

La película ya está disponible en México, Latinoamérica y Estados Unidos, a través de la plataforma de Amazon Prime Video, y en España se estrenará en cines a partir de 15 de septiembre.

El actor está muy contento con este y todos los proyectos que tiene en puerta para lo que resta del año, y para el 2024. Asimismo, disfruta su desarrollo como empresario, ya que en Cuernavaca y Tepoztlán tiene un negocio de comida llamado Los Milanesos del Parientón, e invita a los lectores en Morelos a visitarlos y degustar una diversidad de platillos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mauricio Ochmann (@mauochmann)

Conéct@te:

Instagram: @mauochmann

Facebook: /mauricioochmann