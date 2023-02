María Alejandra, creadora con una historia de vida inspiradora

La talentosa joven María Alejandra Canónico incursionó en el mundo del entretenimiento de una forma inesperada, ya que la pandemia la obligó a estar lejos de casa y buscar la forma de salir adelante.

Actualmente, se dedica a la creación de contenidos de comedia y lifestyle. Este año, tendrá nuevos emprendimientos y participará como guionista en una película.

En diciembre de 2019, Mariale como también es conocida, visitó Estados Unidos para pasar la temporada decembrina junto a su familia y disfrutar de unas merecidas vacaciones, sin embargo, su vida dió un giro transcendental debido a la cuarentena por la pandemia del Covid-19, que la obligó a permanecer en suelo norteamericano debido a las cancelaciones de viajes.

En un principio, para ella fue algo difícil, pues implicó mucho esfuerzo, pero no sabía que posteriormente, traería a su vida un cambio muy importante que la llevaría por un camino para consolidar sus sueños.

"Para generar dinero y llevar mis gastos, trabajé de mesonera y haciendo entregas a domicilio en Miami. Fue una etapa de adaptación al modelo de vida estadounidense, que es muy fuerte. Llegar a Estados Unidos como inmigrante nunca es fácil, pero creo que cuando estás claro de lo que quieres y trabajas por ello no importa donde te encuentres", expresó Mariale Canónico.

En su labor, se encontró con un viejo amigo suyo, el influencer venezolano Marko, quien le ofreció trabajo como su asistente y formar parte del equipo de producción de contenidos que el artista comparte a través de sus redes sociales.

"En septiembre de 2020, me encontré con Marko, y me ofreció trabajo, a partir de ese momento el cambio se dio de un solo golpe; me integré en la producción de la película 'Martes de bendecidas' y me uní a su equipo de creación de contenidos, hasta el día de hoy que no solo trabajo con él, sino también tengo tiempo para mi crecimiento personal".

Fue así como Mariale incursionó como influencer, gracias a la motivación y asesoría de Marko, quien ha sido un gran maestro para ella.

"Es mi mentor y mi trampolín para todo esto que he construido y lo que he logrado, trabajar con Marko ha sido fundamental para que mi experiencia en los Estados Unidos sea lo que es hoy".

Instagram es la red social que le ha dado la apertura para conectar con el público, e influenciar positivamente para que trabajen por sus sueños y luchen por lo que quieren.

"Estoy muy feliz con la respuesta del público, y conectar con ellos a través de redes para demostrarles que el hecho de que hagamos nuestra vida pública a través de una pantalla no nos hace diferentes, y si yo puedo, cualquiera puede lograrlo, solo hay que trabajar por los sueños para hacerlos realidad y ser siempre constante".

Para la talentosa joven, trabajar en la producción de la película "Martes de bendecidas", producir eventos y crear contenidos de comedia y lifestyle, son algunos de sus objetivos cumplidos en tan sólo años de haber incursionando en el mundo del entretenimiento.

Para este año, ya trabaja dos importantes emprendimientos, la confección de una línea de chaquetas bajo su nombre y un producto para controlar la ansiedad, como un CBD, que ayude a la concentración y a calmar los niveles de ansiedad.

"Estoy muy contenta con estos proyectos, que están por venir. Y otro de ellos, es la producción de una nueva película a estrenar en las salas de cine a finales de este año; ahí también trabajo junto con Marko y un gran equipo de profesionales".

En este último proyecto, la influencer venezolana tiene la responsabilidad de ser una de sus guionistas, por lo que está feliz de emprender esta etapa en su carrera.

Finalmente, Mariale comentó que está muy feliz de conectar con la gente y de transmitir un mensaje positivo a través de su propia experiencia.

Conéct@te:

Instagram: @marialecanonicñ

Fotos: Mauricio More