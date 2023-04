Mane de la Parra quiere volver al cine con un proyecto que lo rete

MADRID. A ocho años de su última participación en cine, Mane de la Parra desea regresar a la pantalla grande con un proyecto que se aleje de lo que ha realizado con anterioridad.

Invitado a la décima edición de Premios Platino, durante la cual participó en el III Encuentro de las Estrellas, un torneo de futbol con causa, Mane de la Parra compartió que se encuentra en una etapa de su carrera donde quiere retrase a sí mismo.

"Me gustaría hacer proyectos que me generen un reto, que no sea algo convencional, me gusta romper esos esquemas que la televisión comercial tiene. Son personajes de un tipo los que me tocan, estoy buscándolo con ansias, espero pronto me pase", dijo a El Sol de México.

Sin revelar detalles, el también cantante adelantó que está próximo a iniciar un proyecto junto con una productora estadounidense que se va a rodar en México, y estará hablado en inglés y español.

Mane reveló que no es la primera propuesta que ha recibido recientemente, pero sus tiempos han coincidido con la grabación de telenovelas, lo que le dificulta encontrar espacios para grabar películas. Asimismo, lamentó qué todavía exista una tendencia a calificar la labor actoral únicamente basados en las telenovelas.

"Como he estado participando en muchas telenovelas, muchas veces los productos te encasillan. Ha costado trabajo, pero al final soy actor. A la mera hora también pensaban eso de Mentiras: el musical, y la hice dos años".

El artista, quien además fue reconocido como el máximo goleador del torneo en el III Encuentro de las Estrellas, tuvo una participación musical en la gala de los Premios Platino.