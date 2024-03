Los Teen Tops debutan en el Lunario; buscan hacer un álbum de colaboraciones

Jesús Tuti Martínez guitarrista y fundador de Los Teen Tops con 65 años en el rock and roll, junto a sus seis músicos se presentará por primera vez el escenario del Lunario del Auditorio Nacional este miércoles 20 de marzo.

Los Teen Tops se presentarán con dos voces: Michelle Williams (quien se presentaba como el doble de Enrique Guzmán) y Luis Vivar, quienes interpretarán los temas románticos más arraigados en el gusto de su público que salen de las seis producciones

Completan el grupo Marcelino Pérez, piano; Octavio Sol, guitarra; Germán Tovar, bajo eléctrico; Manuel Gutiérrez, batería y Jesús Tuti Martínez, fundador y guitarrista original.

BUSCARÁN REGRABAR SUS ÉXITOS

Luego de que fueron invitados a participar en un álbum homenaje a Leo Dan con el tema Qué tiene la niña, Jesús Martínez, fundador de la agrupación buscará con el sello Sony, volver a grabar sus temas más representativos con nuevas voces.

Ellos piensan que podrían invitar a Carlos Rivera, Natalia Lafourcade o Julieta Venegas, pero aún no hay nada concreto.

“Esperemos que el tiempo nos lo permita. Vamos a ver, sí nos gustaría escuchar nuestras canciones en el canto de intérpretes actuales”.

SIN PENSAR EN EL RETIRO DE LOS ESCENARIOS

Jesús Tuti Martínez confirma que el retiro de los escenarios no está en su agenda.

“Así debe ser, seguir, si Dios me puso en este camino, no pienso en el retiro. Soy y he sido muy feliz con el grupo y yo seguiré mientras Dios me lo permita.

“En el grupo nos hemos manejado como una hermandad. Siempre ejecutamos las canciones con la esencia original. Además, me propuse que fuéramos el grupo mejor vestido en un escenario, mejor portado cada uno de sus integrantes y que canten y ejecuten bien sus instrumentos a fin de que no cambien el ritmo ni nada.

“Lo anterior la gente lo agradece al final del concierto, nos piden que fotografiemos sus Lp's o compactos de colección y nos dicen: ‘los escuchamos idénticos a esta grabación’. Así vamos a sonar en el Lunario del Auditorio Nacional este 20 de marzo”, declaró Martínez

Los Teen Tops tienen en su repertorio temas como “Presumida”, “Popotitos”, “La Plaga”, “El rock de la cárcel”, “Lucila”, “Confidente de secundaria”, “Pensaba en ti”, y más.