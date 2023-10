Lalo España celebra 100 representaciones de Felices

Después de una tragedia, viene el duelo, luego la aceptación y finalmente la reflexión.

Esa es la fórmula que aplicó el comediante Eduardo España tras enfrentarse a cuatro pérdidas importantes a lo largo de su vida: la de su hermana de siete años, consecuencia de un accidente; el deceso de su padre por un infarto; la muerte de su madre por leucemia y la pérdida de su pareja sentimental Ranferi Aguilar debido a una neumonía.

Con el fin de sanar emocionalmente, el comediante decidió crear un espectáculo unipersonal con el que pudo desnudar su alma y su mente. Éste, que lleva por título Felices, celebró 100 representaciones, la noche del 9 de octubre.

“Este es un proyecto que inició hace seis años, pero como también hago películas, programas, telenovelas, de repente montarlo es como un ungüento para sanar el alma. Ya llevamos más de 100, pero perdí la cuenta, así que quise celebrar 100 representaciones”, afirmó España en entrevista.

Su mensaje principal es, justamente, ser feliz. Promover el valor que tiene cada momento del día, disfrutar lo más que se pueda el presente; al menos esa ha sido su forma de ver la vida en los últimos años.

“Cada día estoy más convencido de vivir un día a la vez porque yo no sé si se me va a caer una lámpara y me mate, nadie lo sabe, pero para mí la vida es un día, es esto, mañana no sé si llegue, entonces yo vivo intensamente.





“Disfruto muchísimo cada cena, cada ensayo, cada copa de vino, cada abrazo a mis perros, cada reunión con mi familia, amigos, lo disfruto intensamente, cada proyecto, como si se fuera a acabar ya, me gusta mucho meditar, leer, termina mi día y doy gracias, digo: ‘qué bonita vida viví hoy’”, comentó el también actor de doblaje.

Por otro lado, España reveló que, no sólo se siente satisfecho en el ámbito profesional, sino también personal, sobre todo porque aceptó que se está dando una nueva oportunidad en el amor, esto luego de once años soltero, tras el deceso de “Ran”, a los 28 años.





“Estoy empezando a salir con alguien. Enamorado sí estoy. Lo mantengo muy al margen porque luego empiezan los chismes y van a estar chingue y chingue, de que si te tomas una copa con alguien ya te están relacionando con esa persona, con cualquier wey que me vean en el aeropuerto dirán que es él”, dijo, entre risas.

España únicamente reveló la edad del prospecto: 28 años; mientras que él apenas cumplió 52 años.

Felices, escrita, dirigida y actuada por España, se presenta todos los lunes de octubre en el teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas.