Juanpa Zurita, Karla Díaz y Faisy dan voz a increíbles aliados en El perro Samurái

Durante sus años de primaria y secundaria, Juanpa Zurita fue víctima de bullying debido a un problema lingüístico. Le apodaban Porky, ya que era tartamudo; sin embargo, aunque reconoció que sí le afectó, el youtuber encontró la manera de enfrentar su problema y utilizar algunas herramientas, que lo ayudaron a tener una mejor dicción.

“Secundaria y primaria es así, es una jaula, el buleo sucede, pero cuando eres tartamudo es una cosa súper personal, porque entre que si es motriz o mental, tú mismo te pones en una jaula.

“Para mí el consejo es que no hay nada mejor que la práctica, que te tropieces con la misma piedra, que cualquier cosa con la que estés batallando se puede solucionar con práctica”, afirmó Juanpa en entrevista.

Cuenta que luego de haber sido rechazado en una audición para una cinta de doblaje en 2017, intentó realizar ejercicios como colocarse un lápiz entre los dientes o repetir ciertos sonidos, pero lo que más le ayudó fue la práctica, desde hace año y medio comenzó a realizar proyectos documentales en el que funge como narrador y, sobre todo, le perdió el miedo al micrófono.

“Al día de hoy todavía soy tartamudo, se me traban algunas palabras, pero ahora ya lo abracé, es parte de mi personalidad y simplemente supe cómo empoderarme con eso en vez de intentar esconderlo”, expresó.

Con una mejor dicción, Zurita volvió a probar suerte en el doblaje y logró conseguir el protagónico en la cinta animada El perro Samurái. La leyenda de Kakamucho, donde presta su voz a Hank, un perro noble, leal y valiente que sufre bullying de sus pares y es entrenado en artes marciales por un maestro gato. Después, tendrá la encomienda de defender una aldea de gatos de distintos tipos.

La cinta cuenta con las voces de Faisy en el personaje de IkaChu, el villano de la historia que busca, a como dé lugar, conquistar una comunidad con el fin de ser el único gato alabado; pero en ese sitio es donde vive una pequeña gatita de nombre Emiko, cuyo más grande sueño es convertirse en samurái.

Karla Díaz da voz a la gatita Emiko y considera que vivimos “tiempos complicados en general con las personas, juzgamos y no incluimos a ciertas personas; esta cinta tiene muchos valores, así como mensajes que a los niños les vienen bien y lo entienden de una forma muy rápida y sencilla”, sostuvo la integrante del grupo JNS en su debut como actriz de doblaje.

Uno de los mensajes primordiales es la tolerancia hacia la diversidad. En un lugar donde sólo habitan gatos y detestan a los perros, los protagonistas tendrán que buscar cómo trabajar juntos para un mismo objetivo. Unión, valentía, amor, tolerancia, empatía son algunos valores que refleja el filme, a lo largo de la hora y media de duración.

“Descubrí muchas cosas con Ika Chu y mi familia me lo hizo notar, de repente me doy cuenta que sí soy muy enojón, histérico o exploto, en este caso quise darle una personalidad no caricaturizada”, relata por su parte Faisy.

“Ika Chu es malo sin querer serlo, él no piensa en los demás, sólo en él mismo y eso lo lleva a llevarse entre las patas a mucha gente, es el gato más gato de la película”, contó Faisy, que celebra su quinto trabajo de doblaje.

Distraído, tranquilo, inocente y leal es como se podría definir a Hank, características con las que también se identifica Juanpa Zurita, de 26 años, quien comparte que a diferencia de su experiencia anterior, que llegó para cumplir expectativas, en esta ocasión, el youtuber se dedicó a divertirse, lo que representó un gran desbloqueo para él.

“Hay gente maquiavélica, con mucha experiencia, como los gatos en la película y gente como los perros, que son más inocentes y que caminan por la vida moviendo la cola y en esta película se ve que es un gran choque entre esta persona que confía en todos y la maldad pura con un colmillo que le arrastra por el piso, así como la nueva generación que quiere hacer un cambio en su entorno; es una gran película que estoy seguro se divertirán”, aseguró Zurita.

El perro samurái. La leyenda de Kakamucho estrenará este jueves 11 de agosto en salas de cine.