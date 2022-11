Jessica Hamed y La Niña del Volcán alzan la voz con "Aerosoles de color"

"El arte es una posibilidad de encontrarnos y encontrar nuestras voces, y creatividad. Un bálsamo para nuestro corazón y para el corazón colectivo", Jessica Hamed.

Las talentosas morelenses Jessica Hamed (cantautora) y La Niña del Volcán (rapera) lanzaron el tema “Aerosoles de color”, una canción inspirada en el movimiento feminista, y una forma de alzar la voz en memoria de todas las mujeres que ya no están.

La canción también hace alusión a las pintas en muros y monumentos que suelen realizarse durante las marchas, como un llamado a la sociedad, de que es más indignante la situación de violencia y las muertes por feminicidio, que las pintas en las calles.

"Hace varios meses escribí la canción inspirada en el movimiento feminista y sobre todo en las marchas del 8 de marzo, que salen las chicas a rayar y denunciar en las paredes lo que vivimos de violencia feminicida en México; y muchas veces la sociedad cuestiona y señala al movimiento feminista como violento y como un despropósito el pintar las paredes, cuando la violencia nos ha alcanzado a todos, a nuestro alrededor todos tenemos de cerca un feminicidio. Y pensar en la indignación que viven las familias que han perdido a una mujer, a una hija, a una hermana , a una prima, víctima de violencia feminicida, a niñas incluso que lo hemos vivido en Cuernavaca", expresó Jessica Hamed.

Asimismo, enfatizó que es una indignación profunda que como sociedad de repente no podamos dimensionar que una pinta no daña a ninguna persona, "las pintas no atentan con la integridad de nadie, y es esa indignación de cuestionar que se rayen las paredes cuando nos están matando, es lo que dio origen a esta letra".

Jessica menciona que ya tenía compuesta la canción, pero sentía que hacía falta otra voz, y fue así como surge la colaboración con La Niña del Volcán.

"Como canción feminista siempre dan ganas de colaborar con otras mujeres, y entonces pensé en que tenía que ser un rap. Acababa de conocer el trabajo de La Niña del Volcán, que recién retomaba la música y dije ella tiene que ser, le mandé la canción, la invité a colaborar con una parte y de inmediato me dijo que sí, me encantó su propuesta. Y también participa Emily Aguilera en el violín, y la grabamos en Estudios La Vista con Josué Madera".

En la canción, también colabora la poeta y artista morelense Denisse Buendía, con un breve poema referente al movimiento feminista, ya que como activista siempre ha colaborador como una voz más en este importante movimiento en Morelos.

"Es una poeta morelense que admiro mucho y una gran amiga, en algunos eventos que hicimos, ella compartió su poesía y le pedí acompañar la canción con su bella obra".

Siempre que lanza una canción, Jessica suele acompañarla con un video oficial, para darle esa perspectiva visual y compartir el arte con el público.

"Pensamos en el video, sobre todo por lo poderoso de las letras y con tanto material que existe del movimiento, lanzamos una convocatoria, para que chicas defensoras y activistas que tuvieran material audiovisual de las marchas nos lo compartieran y así se unieran al proyecto".

El vídeo se realizó bajo la dirección y producción de David Gallo así como en el video se pueden ver algunos audiovisuales de las artistas Raissa Nah Cupul, Mar Ramires, Alejandra Novoa y María Antonieta de la Rosa de la colectiva Las nombramos Bordando. Así como otros videos de marchas en la Ciudad de México, tomados de la web de medios reconocidos a nivel nacional que han visibilizado la lucha feminista.

"Durante el proceso del video, se nos ocurrió hacer un mural colectivo que hablara de la defensa de los derechos de las mujeres, y localizamos a Daniela Letal, que es una ilustradora buenísima y que tenía algunas ilustraciones relacionadas al tema, elegimos una en especial y ella la adaptó al mural que logramos conseguir en la Ayudantía de Amatitlán, gracias al ayudante del poblado. Y bajo la dirección de Daniela lo pintamos con varios amigos".

El arte del lanzamiento fue realizado por la fotógrafa Karime Díaz, por lo que esta producción musical y visual, reúne a mucho talento morelense, que a través de su labor artística, una vez más levantan la voz por esta lucha contra el feminicidio en México y principalmente en Morelos. Sin duda, esta canción será un himno para la lucha en Morelos.

"Cuando una crea y se comparte, la música ya no es nuestra, se vuelve de la colectividad y afortunadamente hemos tenido buen recibimiento por parte del movimiento feminista y del público. Esto es un bálsamo para el corazón, frente a la violencia feminicida que estamos viviendo, y sobre todo en el contexto tan duro, que además han sido días muy difíciles, porque ha habido muchas muertes y asesinatos de mujeres en diferentes circunstancias".

La canción "Aerosoles de color" ya está disponible en todas las plataformas digitales, y el video en Youtube. Sin duda, Jessica Hamed y La Niña del Volcán están muy contentas con el apoyo que han recibido para realizar este proyecto, y de los buenos comentarios del público.

Conéct@te:

Instagram: @jessica_hamed - @volcanica888

Facebook: /JessicaHamedMusica - /laninadelvolcanmx