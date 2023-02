Il Volo aterriza en México para presentar su nuevo disco

Después de cuatro años y respaldados por una sesión de foto celestial entre nubes y flores, el trío italiano Il Volo hace honor a su nombre y vuela hasta México para presentar su nuevo álbum Tres voces un alma, un disco en el que interpretan grandes éxitos latinoamericanos, en su mayoría temas mexicanos.

En conferencia de prensa, Piero Barone afirmó que “después de 14 años de apoyo y amor de los fans latinoamericanos, necesitamos ofrendar un regalo”, y así fue como decidieron grabar su nuevo disco, en el que interpretan varias pistas con acompañamiento de mariachi.

“México e Italia no sólo comparten el color de sus banderas, también comparten la pasión, la intensidad y la entrega de su gente, por eso no fue tan extraño hacerlo, incluso lo encontrábamos familiar”, dijo Gianluca Ginoble sobre su experiencia de cantar con mariachi. “El mariachi es todo corazón, no sólo una fiesta”, comentó Ignazio Boschetto, quien también apuntó que en este nuevo disco, ya tienen la madurez emocional para cantar sobre ciertos temas, como el amor, el desamor y la nostalgia. Asuntos que no podían interpretar con tanta pasión a los 17 años.

El trío tenor italiano, que mantiene una pinta elegante entre baladas y trajes, se ha posicionado en el mundo del pop lírico y crossover clásico como una de las agrupaciones más reconocidas del mundo. Gianluca comentó que “el secreto para mantener el éxito es ser humildes y nobles, así como mantener la personalidad del grupo y su fuerza”.

“No podemos vivir sin música” afirmó Piero, y recordó junto a Gianluca el momento en el que durante un viaje a México, José José les expresó su sorpresa y admiración por ser tan jóvenes y adoptar el género pop clásico, ya que no muchas personas con la edad en la que comenzaron se interesan por esa música. “La misión de la música es transmitir e interpretar emociones” comentó Ignazio. Es por esto que no sólo han entregado su vida a la música sino también han dedicado tiempo a admirar el trabajo de otros músicos, entre ellos Ennio Morricone quien ha sido una inspiración para el trío, y es por eso que grabaron el album Il Volo sings Morricone. Entre los demás ídolos de la agrupación, Gianluca menciona a Luis Miguel y revela que en sus próximos conciertos dedicarán un bloque musical en homenaje a José José.

“El Triste es una canción que contiene una enorme alma, nos recuerda a O Sole Mio”, comentó Piero.

También confesaron que su próxima gira por Latinoamérica fue planeada con base en la disponibilidad del Auditorio Nacional, ya que para ellos es uno de los recintos más importantes del mundo. “Nadie en ningún lugar del mundo nos ha recibido como el público mexicano”, comentaron.

“Nosotros siempre hemos sido nómadas, así que estamos más que felices de volver a tener una gira y preparar conciertos para ustedes, la música no tiene barreras”, expresó Ignazio. “Estamos seguros que vamos empezando y tenemos más energía que nunca, vendrán nuevos álbumes y nuevas colaboraciones, puede ser que incluso con artistas del género urbano pero claro, sin perder nuestra esencia como grupo”.

Los tres tenores cerraron la conferencia cantando Gira el mundo gira mientras los alumbró el Sol por la espalda. “Somos jóvenes, tenemos todo el tiempo del mundo” afirmó Gianluca.

Il Volo continuará su viaje volando por la república, ya que ofrecerá tres conciertos en México para presentar el nuevo álbum; el 21 de Marzo en el Auditorio Nacional, el 23 de Marzo en la Arena Monterrey y el 24 de Marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara.